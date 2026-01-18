台北凱達推「金馬迎春」年菜外帶 1/31前享早鳥85折

台北凱達大飯店以「金馬迎春」為主題，推出「新春年菜套組」常溫年菜，1/31前享早鳥85折。（台北凱達大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕搶攻年菜圍爐商機，台北凱達大飯店今年以「金馬迎春」為主題，由主廚團隊推出一系列外帶年菜與年節禮盒，即日起至2月8日止，其中包含8道菜的常溫外帶年菜套組，凡於1月31日前預訂可享85折早鳥優惠，亦同步推出多款人氣西式美饌，包括「爐烤香料雞」、「凱達冠軍豬腳」和「精燉台塑牛佐時蔬」等，讓消費者能依喜好自由選擇搭配，為年節餐桌帶來不一樣的團圓氛圍。

台北凱達大飯店今年新推出「蒜香茄汁軟殼蝦」。（台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店表示，此次家宴中餐廳行政主廚戴于益，再度率領廚藝團隊推出「新春年菜套組」，包含適合全家大小共享的開胃拼盤「凱達宏圖錦繡集」、象徵年年有餘的「響油鮮露海青斑」、山珍海味的「鮑汁四寶燴烏參」、醬香濃郁的「日式照燒豬豚骨」、香氣誘人的「櫻花蝦芋香珍珠糕」、年節必備的「宮廷花膠佛跳牆」，以及今年新推出的「蒜香茄汁軟殼蝦」，最後則以口感綿密的「八寶甜芋泥」收尾，甜而不膩、寓意圓滿喜氣。所有菜餚皆由主廚團隊當日新鮮現做，澎湃佳肴簡單上桌，輕鬆享受與家人們的團聚時刻。

台北凱達大飯店推出的「宮廷花膠佛跳牆」，以慢火細熬數小時。（台北凱達大飯店提供）

除中式年菜外，台北凱達大飯店也推出多款外帶年菜單品，包含「爐烤香料雞」、「醬爆龍蝦伊麵」以及「美式BBQ豬肋排佐時蔬」等西式美饌，讓饕客在家也能輕鬆享受精銳廚藝團隊的招牌功夫菜。凡單點購買5道以上，即加贈保溫袋1個。更多相關內容詳詢台北凱達大飯店官網。

