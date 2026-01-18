自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

「新北隱客拾光」主題展 在地職人、藝術家跨界拼貼客家文化風景

2026/01/18 18:00

「新北隱客拾光」展區透過沉浸式劇場，展現山、海客家聚落職人，在不同產業耕耘的故事。（新北市客家局提供）「新北隱客拾光」展區透過沉浸式劇場，展現山、海客家聚落職人，在不同產業耕耘的故事。（新北市客家局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市客家文化園區現正推出全新主題展覽「新北隱客拾光 HAKKA’s Light」，以「隱客」為策展主軸，集結10位在地職人，以及跨界邀請音樂人、藝術家，展場另設有「龍神水籤詩」互動裝置，透過人物故事與展場互動，拼貼出靜靜發亮的客家文化風景，市府客家事務局長劉冠吟表示，此展盼讓民眾放慢腳步，在城市的日常中，重新看見安靜卻深刻的文化存在。

「新北隱客拾光」展覽主視覺呈現過去客家族群依山而居，隨著時代遷徙至新北市發展不同產業的多元樣貌。（新北市客家局提供）「新北隱客拾光」展覽主視覺呈現過去客家族群依山而居，隨著時代遷徙至新北市發展不同產業的多元樣貌。（新北市客家局提供）

客家局指出，展期至6月30日，展覽的在地職人包括新北知名豆漿店—永新豆漿、彩騏製陶所陶藝家林東龍、蕃婆林休閒農場負責人鄭志偉等10位生活於新北各地，隱身於城市日常、山海地景的客家族群，以及台灣 Finger Drumming（手指鼓） 代表人物 PUZZLEMAN、療癒系插畫 IP（原創內容）「小圓麵包」共同參與，打破大眾對傳統客庄的刻板印象。

「新北隱客拾光」跨界策劃互動式體驗，其中和Puzzleman合作，讓民眾現場創作音樂。（新北市客家局提供）「新北隱客拾光」跨界策劃互動式體驗，其中和Puzzleman合作，讓民眾現場創作音樂。（新北市客家局提供）

劉冠吟表示，新北市的客家文化樣貌與多數人想像中的傳統客庄不同，更多時候是以隱性的方式存在於城市裡，「新北隱客拾光」希望讓大家理解，客家文化不一定要被標記、被定義，而是早已深深融入這座城市，透過此展，盼引導民眾重新認識自身與土地之間的關係，找回屬於自己的文化線索。

「隱客工廠」展區從1960至1980年代北台灣加工出口時代切入，回溯桃竹苗客家族群北遷新北的歷史，展區透過豆製食品、陶藝、製麵等產業職人故事，呈現客家人從基層勞動到微型創業的過程。

「依傍山海」展區聚焦北海岸三芝、石門一帶的山客與海客，呈現客家族群如何在山海交界開墾、定居，並發展出梯田農業與海味採集的生活方式，透過海味採集職人與世代耕作者的故事，展現客家族群在自然環境中柔韌共生的生命樣貌。

「隱客傳說」展區深入板橋江家與新店安坑廖家的家族記憶，透過東峰公太信仰、「生廖死張」姓氏傳承、字姓戲等文化密碼，揭開新北都會中仍被守護的客家信仰與宗族承諾，看見文化如何在時間中低調延續。

「隱客日常」展區回到城市生活的視角，呈現新北客家人的遷徙歷程，以及「福佬客」的適應與語言轉換，邀請民眾重新思考：你以為自己不是客家人，或許只是尚未解鎖家族記憶中的那段文化基因。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應