「新北隱客拾光」主題展 在地職人、藝術家跨界拼貼客家文化風景

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市客家文化園區現正推出全新主題展覽「新北隱客拾光 HAKKA’s Light」，以「隱客」為策展主軸，集結10位在地職人，以及跨界邀請音樂人、藝術家，展場另設有「龍神水籤詩」互動裝置，透過人物故事與展場互動，拼貼出靜靜發亮的客家文化風景，市府客家事務局長劉冠吟表示，此展盼讓民眾放慢腳步，在城市的日常中，重新看見安靜卻深刻的文化存在。

客家局指出，展期至6月30日，展覽的在地職人包括新北知名豆漿店—永新豆漿、彩騏製陶所陶藝家林東龍、蕃婆林休閒農場負責人鄭志偉等10位生活於新北各地，隱身於城市日常、山海地景的客家族群，以及台灣 Finger Drumming（手指鼓） 代表人物 PUZZLEMAN、療癒系插畫 IP（原創內容）「小圓麵包」共同參與，打破大眾對傳統客庄的刻板印象。

劉冠吟表示，新北市的客家文化樣貌與多數人想像中的傳統客庄不同，更多時候是以隱性的方式存在於城市裡，「新北隱客拾光」希望讓大家理解，客家文化不一定要被標記、被定義，而是早已深深融入這座城市，透過此展，盼引導民眾重新認識自身與土地之間的關係，找回屬於自己的文化線索。

「隱客工廠」展區從1960至1980年代北台灣加工出口時代切入，回溯桃竹苗客家族群北遷新北的歷史，展區透過豆製食品、陶藝、製麵等產業職人故事，呈現客家人從基層勞動到微型創業的過程。

「依傍山海」展區聚焦北海岸三芝、石門一帶的山客與海客，呈現客家族群如何在山海交界開墾、定居，並發展出梯田農業與海味採集的生活方式，透過海味採集職人與世代耕作者的故事，展現客家族群在自然環境中柔韌共生的生命樣貌。

「隱客傳說」展區深入板橋江家與新店安坑廖家的家族記憶，透過東峰公太信仰、「生廖死張」姓氏傳承、字姓戲等文化密碼，揭開新北都會中仍被守護的客家信仰與宗族承諾，看見文化如何在時間中低調延續。

「隱客日常」展區回到城市生活的視角，呈現新北客家人的遷徙歷程，以及「福佬客」的適應與語言轉換，邀請民眾重新思考：你以為自己不是客家人，或許只是尚未解鎖家族記憶中的那段文化基因。

