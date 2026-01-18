限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
高市圖閱讀集點夯 去年借閱近2000萬冊
高市圖「開卷書香送好禮」活動，去年總共借閱近2000萬冊，兌換禮品約2萬份。（高市圖提供）
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館舉辦「開卷書香送好禮」活動，去年總共借閱近2000萬冊，兌換禮品約2萬份，讓借書成為民眾貼近日常的生活選擇。
高市圖說明，為鼓勵民眾養成穩定閱讀習慣，推出開卷書香送好禮活動，以「單次借閱滿5冊集1點」的簡易機制，結合四季集點兌換與三波（4月、8月、12月）線上加碼抽獎，吸引讀者踴躍參與，四季各推出不同兌換品項，讀者可於各季指定期間，憑累積點數至館內兌換，每人每次至多可兌換2份。
請繼續往下閱讀...
高市圖館長李金鴦表示，閱讀是累積知識與培養思考的基礎，圖書館希望透過參與容易的活動設計，鼓勵民眾多借書、多閱讀，也多走進圖書館，活動能夠穩定推動，仰賴企業夥伴與市府單位的共同響應與支持
高市圖表示，去年活動共匯集約9家企業夥伴，並結合市府單位，禮品類型涵蓋親子休閒、影視藝文、運動賽事及生活文具等多元選項，包括壽山動物園入場票券、家樂福咖啡兌換券、義大遊樂世界相關票券、高雄福華大飯店餐券、喜樂時代電影票、臺灣中油旅行洗沐用品、正隆股份有限公司AeShop購物金、台鋼雄鷹主場門票兌換券與周邊商品，及高市府交通局自行車安全宣導小物與飛龍文具（Pentel）書寫、繪畫用品等，讓閱讀的收穫延伸至日常生活。
今年度開卷書香送好禮相關活動資訊，將陸續公布於高市圖官網（https://ppt.cc/fNqN3x） 及 FB高雄市立圖書館-閱讀心視界 粉絲專頁（https://pse.is/8f2aju），歡迎民眾繼續支持踴躍參與。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應