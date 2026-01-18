自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

楊麗花1/19出席傳藝中心宜蘭園區見面會 開放戲迷索票入場

2026/01/18 18:07

歌仔戲巨星楊麗花明天將出席傳藝中心宜蘭園區「世紀初戀．楊麗花」特展見面會，圖為展場畫面。（傳藝中心提供）歌仔戲巨星楊麗花明天將出席傳藝中心宜蘭園區「世紀初戀．楊麗花」特展見面會，圖為展場畫面。（傳藝中心提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕出身宜蘭的歌仔戲巨星楊麗花，訂於明天（19日）下午2點返鄉出席國立傳統藝術中心「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展見面會，活動採索票入場，當天上午10點起在傳藝中心宜蘭園區蔣渭水演藝廳一樓服務台索取，每人限索1張，索完為止。

「世紀初戀．楊麗花」是楊麗花的首次大型個人特展。（傳藝中心提供）「世紀初戀．楊麗花」是楊麗花的首次大型個人特展。（傳藝中心提供）

楊麗花去年獲得行政院文化獎，是家喻戶曉的歌仔戲巨星，她的首次大型個人特展「世紀初戀．楊麗花」，上個月25日在傳藝中心宜蘭園區開展，展覽現場重現電視攝影棚佈景，以仿真人形模擬演出場景，營造身歷其境臨場感，並結合AI互動體驗，讓戲迷與楊麗花「同台共演」，活動展至10月25日。

楊麗花演出時的乾清宮電視布景。（傳藝中心提供）楊麗花演出時的乾清宮電視布景。（傳藝中心提供）

傳藝中心指出，楊麗花明天下午將由文化部長李遠等人陪同，抵達宜蘭園區蔣渭水演藝廳與戲迷見面，持有票券的戲迷，請於下午1點50分前入座，現場不開放攝影、錄影、錄音，也沒有安排合影、握手及簽名等互動橋段，詳情請上「國立傳統藝術中心-NCFTA」臉書粉專查詢。

楊麗花2012年「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，展現大氣華麗氛圍。（傳藝中心提供）楊麗花2012年「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，展現大氣華麗氛圍。（傳藝中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應