楊麗花1/19出席傳藝中心宜蘭園區見面會 開放戲迷索票入場

歌仔戲巨星楊麗花明天將出席傳藝中心宜蘭園區「世紀初戀．楊麗花」特展見面會，圖為展場畫面。（傳藝中心提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕出身宜蘭的歌仔戲巨星楊麗花，訂於明天（19日）下午2點返鄉出席國立傳統藝術中心「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展見面會，活動採索票入場，當天上午10點起在傳藝中心宜蘭園區蔣渭水演藝廳一樓服務台索取，每人限索1張，索完為止。

「世紀初戀．楊麗花」是楊麗花的首次大型個人特展。（傳藝中心提供）

楊麗花去年獲得行政院文化獎，是家喻戶曉的歌仔戲巨星，她的首次大型個人特展「世紀初戀．楊麗花」，上個月25日在傳藝中心宜蘭園區開展，展覽現場重現電視攝影棚佈景，以仿真人形模擬演出場景，營造身歷其境臨場感，並結合AI互動體驗，讓戲迷與楊麗花「同台共演」，活動展至10月25日。

楊麗花演出時的乾清宮電視布景。（傳藝中心提供）

傳藝中心指出，楊麗花明天下午將由文化部長李遠等人陪同，抵達宜蘭園區蔣渭水演藝廳與戲迷見面，持有票券的戲迷，請於下午1點50分前入座，現場不開放攝影、錄影、錄音，也沒有安排合影、握手及簽名等互動橋段，詳情請上「國立傳統藝術中心-NCFTA」臉書粉專查詢。

楊麗花2012年「薛丁山與樊梨花」謝幕戲服，展現大氣華麗氛圍。（傳藝中心提供）

