《微粒複製》 翁禎源、沈正一聯手揭開影像秘密

藝術家翁禎源與沈正一聯手揭開影像的秘密，《微粒複製》即日起至2月1日在新營文化中心展出。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕聚焦當代視覺文化中的「複製性」與「技術介面」，延伸觀看經驗與知識生成的可能性。藝術家翁禎源與沈正一聯手揭開影像的秘密，《微粒複製》即日起至2月1日在新營文化中心展出。

翁禎源畢業於國立高雄師範大學美術系研究所及台北藝術大學美術學系，本次展出的作品以早期數位影像作為靈感，結合手工計算與軟體操作，創造出「逆向數位化」的視覺經驗。透過像素拆解原創與複製，挑戰觀者對影像真實性的判讀，呈現科技生成下的模糊界線。

沈正一現為國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士生，畢業於同校及華梵大學美術學系。本次展出作品《樹靈塔》、《圖像捉影-阿里山人工林》與《翰墨情懷-阿里山午後》，延伸素描思維，探問人工林是否形成複製性的單一生產場域，並捕捉山林霧氣流動中的視覺瞬間。

「微粒」作為概念軸線，兩位藝術家結合教育現場的觀察與創作經驗，以影像再製、記憶運算與數位構成為方法，探索藝術教育與影像思維如何在「 像素 」、「微粒」層次被解構、轉譯與生成。

