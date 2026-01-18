自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

走進北港老街學傳統工藝！5大傳統工藝名師免費輪番開課

2026/01/18 18:26

張旭輝帶領民眾們一起體驗鑿花構圖。（記者李文德攝）張旭輝帶領民眾們一起體驗鑿花構圖。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港鎮被譽為傳統工藝重鎮，孕育許多工藝師，雲林縣府文觀處與台灣公益CEO協會一同舉辦「傳統工藝體驗暨街角巷弄文化走讀」，邀請五位北港傳統工藝、表演藝術保存者，連續五週免費讓民眾體驗鑿花、粧佛、紙糊、剪粘等工藝，盼讓民眾深入認識「工藝之都」的文化底蘊。

首場活動由木雕匠師張旭輝帶領民眾體會鑿花之美。（記者李文德攝）首場活動由木雕匠師張旭輝帶領民眾體會鑿花之美。（記者李文德攝）

根據統計，目前雲林縣內共有53位無形文化資產、技術保存者，尤其北港鎮就有25位，是縣內獲列最多鄉鎮，可謂「工藝之都」。

文觀處長謝明璇表示，為深化北港傳統工藝文化保存，也讓民眾得以認識傳統工藝魅力，已與台灣公益CEO協會連續4年舉辦傳統工藝體驗暨街角巷弄文化走讀，邀請5位北港傳統工藝師，涵蓋鑿花、粧佛、紙糊、剪粘等重要類型，帶領民眾從實作與走讀中，深入認識北港作為工藝之都的文化底蘊。

民眾體驗鑿花構圖。（記者李文德攝）民眾體驗鑿花構圖。（記者李文德攝）民眾體驗鑿花構圖。（記者李文德攝）民眾體驗鑿花構圖。（記者李文德攝）

協會秘書長林淑娥表示，首場邀請雲林縣登錄文化資產保存者、國寶級寺廟木雕匠師張旭輝授課，帶領學員認識寺廟木雕中「鑿花構圖」工藝之美，感受「一刀一鑿、歲月成藝」的匠師功力；張旭輝表示，木雕鑿花技法多元，包含陰雕、陽雕、浮雕、透雕、圓雕、鑲雕等手法，希望透過活動，讓更多民眾認識木雕鑿花的藝術之美。

謝明璇表示，接下來更有登錄為技術保存者的粧佛工藝師陳明洲、紙糊工藝師黃厚銘、剪粘工藝師許哲彥、龍鳳獅陣保存者吳登興免費授課，每梯次限額報名，已場場額滿，活動皆搭配走讀，由文化工作者引導學員走入北港老街、巷弄與歷史空間，從生活場域中理解工藝生成的文化背景，讓學習不只停留在教室，而是回到地方日常之中。

