藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

國內罕見無典藏美術館 當代館25年最夯展覽前3名出爐

2026/01/18 18:28

當代館本身因為古蹟建築的限制，無法另闢典藏庫，而以策展行銷吸引民眾參觀。（記者凌美雪攝）當代館本身因為古蹟建築的限制，無法另闢典藏庫，而以策展行銷吸引民眾參觀。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北當代藝術館今年滿25週年，開館以來最賣座的前3名展覽出爐，第1名是2016年的「蜷川實花展」，累計近13萬人次參觀；第2名是2019年的「查無此人─小花計畫展」&「超音樂・異聲驅動」，約12萬人次；第3名則是剛落幕的2025年「宇宙寫生—豪華朗機工個展」，累計超過9萬人次。後2者都是台灣當代藝術家的策展，約略可見到一個現象，就是沒有典藏機制的當代館，也可憑獨到的眼光與行銷策略，吸引年輕人的目光。

回顧當代館的發展歷程，沒有自己的典藏品這件事，可說是國內美術館界最特別。代理館長詹話字表示，因為當代館受到古蹟的限制，建築體本身不能恣意修改或擴充，缺乏典藏空間，而且，同屬台北市文化局管轄的台北市立美術館就已有完善的典藏機制，因此，當代館走策展的方向，基本上未來也不會改變。

