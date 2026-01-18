當代館2027年起閉館整修 2026相應展覽活動很特別

9月將出版當代館的古蹟繪本，圖下方為當代館立面圖。（記者凌美雪翻攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2001年5月26日正式開幕的台北當代藝術館，今年將屆滿25週年。由於場館本身是建於1921年的古蹟，至今已超過百年，亟需進行諸如管線、結構體等細節補強，因此，決定自明（2027）年起，閉館3年進行各項修葺計畫。而在閉館前的這一年，當代館也將推出相應於25年來台灣當代藝術發展的4檔主題展，計畫性地盤點過往、前瞻未來。

代理館長詹話字說明2026年間段性活動內容。（記者凌美雪攝）

代理館長詹話字親自說明閉館整修前這一年的階段性計畫，首先是1月推出25週年紀念文創商品；5月將推出25週年慶活動社群系列企劃；9月將出版當代館的古蹟繪本；11月有閉館整修再見當代廣場活動；12月要辦理志工展；2027年1月就正式閉館整修。

至於展覽部分，2026年將聚焦藝術團體的集體能量、新世代的數位感知、以記憶為切角的共創實驗，以及美術館的未來展望，策劃4檔主題展與1檔街區藝術計畫，並於MoCA Studio實驗展場與MoCA Video影像聚場推出10檔展覽。

2026年首檔大展「凹陷： 我們的團體生活」邀請藝評人簡子傑策劃，回顧2000年後台灣當代藝術團體的生成、消散與其所留下的影響；緊接著5月推出雙主題展，1樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」由朱峯誼策展，聚焦新世代藝術家如何運用影像與數位技術，回應個人文化經驗與對生命、宇宙的想像。2樓展區「記憶的囚徒困境」由王叡栩策劃，探討在影像、資料與敘事高度被技術化的當代，人們如何在不確定中選擇保存與遺忘。

最後一季壓軸主題展「我們將再見的地方」（暫名）由當代館展覽組策劃，從館內工作者的視角出發，回應美術館舍在整修前夕、組織與節奏同步轉換的關鍵時刻，同時也向觀眾提問：「當美術館再次開放時，我們希望成為一個什麼樣的公共空間？」當代館表示，這是一份留給未來的備忘錄，也是一場在暫別之前，與彼此、與這座城市進行的溫柔對話。

