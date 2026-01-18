自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

當代館2027年起閉館整修 2026相應展覽活動很特別

2026/01/18 18:30

9月將出版當代館的古蹟繪本，圖下方為當代館立面圖。（記者凌美雪翻攝）9月將出版當代館的古蹟繪本，圖下方為當代館立面圖。（記者凌美雪翻攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2001年5月26日正式開幕的台北當代藝術館，今年將屆滿25週年。由於場館本身是建於1921年的古蹟，至今已超過百年，亟需進行諸如管線、結構體等細節補強，因此，決定自明（2027）年起，閉館3年進行各項修葺計畫。而在閉館前的這一年，當代館也將推出相應於25年來台灣當代藝術發展的4檔主題展，計畫性地盤點過往、前瞻未來。

代理館長詹話字說明2026年間段性活動內容。（記者凌美雪攝）代理館長詹話字說明2026年間段性活動內容。（記者凌美雪攝）

代理館長詹話字親自說明閉館整修前這一年的階段性計畫，首先是1月推出25週年紀念文創商品；5月將推出25週年慶活動社群系列企劃；9月將出版當代館的古蹟繪本；11月有閉館整修再見當代廣場活動；12月要辦理志工展；2027年1月就正式閉館整修。

至於展覽部分，2026年將聚焦藝術團體的集體能量、新世代的數位感知、以記憶為切角的共創實驗，以及美術館的未來展望，策劃4檔主題展與1檔街區藝術計畫，並於MoCA Studio實驗展場與MoCA Video影像聚場推出10檔展覽。

2026年首檔大展「凹陷： 我們的團體生活」邀請藝評人簡子傑策劃，回顧2000年後台灣當代藝術團體的生成、消散與其所留下的影響；緊接著5月推出雙主題展，1樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」由朱峯誼策展，聚焦新世代藝術家如何運用影像與數位技術，回應個人文化經驗與對生命、宇宙的想像。2樓展區「記憶的囚徒困境」由王叡栩策劃，探討在影像、資料與敘事高度被技術化的當代，人們如何在不確定中選擇保存與遺忘。

最後一季壓軸主題展「我們將再見的地方」（暫名）由當代館展覽組策劃，從館內工作者的視角出發，回應美術館舍在整修前夕、組織與節奏同步轉換的關鍵時刻，同時也向觀眾提問：「當美術館再次開放時，我們希望成為一個什麼樣的公共空間？」當代館表示，這是一份留給未來的備忘錄，也是一場在暫別之前，與彼此、與這座城市進行的溫柔對話。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應