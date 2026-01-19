自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高雄原民創作匯演 展現當代劇場風景

2026/01/19 14:50

高雄市原住民創作者匯演「我們，歌與舞，與身體」，展現原住民藝術在當代劇場中的豐富光譜。（高市文化局提供）高雄市原住民創作者匯演「我們，歌與舞，與身體」，展現原住民藝術在當代劇場中的豐富光譜。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市原住民創作者匯演「我們，歌與舞，與身體」，今年共有6組粉墨登場，從阿美族古調、泰雅族竹韻，到探討性別認同的現代肢體創作，展現了原住民藝術在當代劇場中的豐富光譜。

高市文化局長王文翠表示，近年高雄協助在地原住民演出團隊的表演提升，期望透過輔導機制讓團隊得以穩定經營，並透過匯演平台，提供團隊發表與展演機會；另為呼應當代劇場內容的多元展現，此次匯演也打破框架，除樂舞團隊，也特別邀請獨立創作者一同參與演出，透過不同型態的激盪，呈現當代原住民藝術的多元豐富樣貌。

文化局表示，今年「我們，歌與舞，與身體」6組在地優質原住民表演團隊與獨立創作者的演出內容，分別為麒麟原住民文化藝術團《嬰兒祭》、游恩恩（Lihan Umaw）《Tnpusu起個圓》、高偉恩的《煽情之嘟》、祖韻文化樂舞團《鼓動竹韻．泰雅慕情舞》、La Voix d’ AMiS 阿美之聲合唱團《阿美古調新唱》，以及台灣原住民原緣文化藝術團《原緣樂舞：山海回聲》。

前國藝會執行長、表演藝術聯盟理事長陳錦誠，和原住民文化園區娜麓灣樂舞劇團總監、原舞者舞團榮譽藝術總監懷劭．法努司，在演出後座談中回顧台灣原住民表演藝術的發展歷程，特別提到具指標性的「原舞者舞團」，當年正是從高雄草衙發跡，從早期的文化復振與傳統樂舞，至今舞台上已能容納性別、身分認同等各種多元議題的呈現，展現原民藝術極大的包容力與跨度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應