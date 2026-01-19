高雄原民創作匯演 展現當代劇場風景

高雄市原住民創作者匯演「我們，歌與舞，與身體」，展現原住民藝術在當代劇場中的豐富光譜。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市原住民創作者匯演「我們，歌與舞，與身體」，今年共有6組粉墨登場，從阿美族古調、泰雅族竹韻，到探討性別認同的現代肢體創作，展現了原住民藝術在當代劇場中的豐富光譜。

高市文化局長王文翠表示，近年高雄協助在地原住民演出團隊的表演提升，期望透過輔導機制讓團隊得以穩定經營，並透過匯演平台，提供團隊發表與展演機會；另為呼應當代劇場內容的多元展現，此次匯演也打破框架，除樂舞團隊，也特別邀請獨立創作者一同參與演出，透過不同型態的激盪，呈現當代原住民藝術的多元豐富樣貌。

文化局表示，今年「我們，歌與舞，與身體」6組在地優質原住民表演團隊與獨立創作者的演出內容，分別為麒麟原住民文化藝術團《嬰兒祭》、游恩恩（Lihan Umaw）《Tnpusu起個圓》、高偉恩的《煽情之嘟》、祖韻文化樂舞團《鼓動竹韻．泰雅慕情舞》、La Voix d’ AMiS 阿美之聲合唱團《阿美古調新唱》，以及台灣原住民原緣文化藝術團《原緣樂舞：山海回聲》。

前國藝會執行長、表演藝術聯盟理事長陳錦誠，和原住民文化園區娜麓灣樂舞劇團總監、原舞者舞團榮譽藝術總監懷劭．法努司，在演出後座談中回顧台灣原住民表演藝術的發展歷程，特別提到具指標性的「原舞者舞團」，當年正是從高雄草衙發跡，從早期的文化復振與傳統樂舞，至今舞台上已能容納性別、身分認同等各種多元議題的呈現，展現原民藝術極大的包容力與跨度。

