自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

小廟藏大師！縣定古蹟北港鎮安宮修復啟動 守護陳壽彝、江清露經典之作

2026/01/19 14:54

縣定古蹟北港鎮安宮修復工程19日正式開工。（記者李文德攝）縣定古蹟北港鎮安宮修復工程19日正式開工。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕「雲林縣定古蹟」北港鎮安宮建廟逾140年，歷經地震、風災等，廟體毀損，70年前曾大規模整修好後未再修繕。廟中保存國寶大師陳壽彝、江清露，知名工藝師葉金池、許哲彥作品，縣府獲文化部補助修繕，今（19）日動工。縣府表示，工期約400天，以最小干預、原貌保存為修復原則，重現早期風貌及歷史特色。

動工典禮由雲林縣長張麗善主持，立委張嘉郡、丁學忠、雲林縣副議長蔡咏鍀、議員蔡孟真、黃文祥、縣府文觀處長謝明璇、鎮安宮主委林信在等人出席。

廟中有國寶大師江清露之作。（記者李文德攝）廟中有國寶大師江清露之作。（記者李文德攝）

林信在表示，鎮安宮1885年建廟，主祀楊府七王爺、丁府八千歲、馬府千歲，10坪大小的廟體，有國寶大師江清露施作八仙、入口龍虎邊泥作，陳壽彝繪畫廟內6面壁畫、入口門神，還有北港著名藝師葉金池繪製入口壁畫，剪粘工藝大師許哲彥的八仙整修作品，小小廟地匯集多名大師精湛作品，2017年縣府指定為縣定古蹟。

廟中有國寶大師陳壽彝之作。（記者李文德攝）廟中有國寶大師陳壽彝之作。（記者李文德攝）

謝明璇表示，鎮安宮曾在1951年大規模整修，不過70多年來廟體歷經歲月、地震、風災洗禮，牆面結構及屋面皆有損傷，甚至屋面滲水、壁體潮氣，也讓珍貴壁畫、剪粘作品面臨嚴峻的保存考驗，因此獲文化部1600萬元經費，縣府補助530多萬，廟方自籌95萬元，共投入約2240萬元整修。

縣定古蹟北港鎮安宮約70年未大規模整修，縣府獲文化部經費，19日正式開工。（記者李文德攝）縣定古蹟北港鎮安宮約70年未大規模整修，縣府獲文化部經費，19日正式開工。（記者李文德攝）

謝明璇表示，除將廟宇裝飾物修復外，更會改善滲水、結構損壞及通風設備等問題，為確保結構安全及文化延續，會以最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性等文資修復原則進行，力求重現古蹟原有樣貌及歷史特色。

張麗善表示，修復工程約400天，預計明年4月完工，期盼能夠透過此次修復，將多元的匠藝技術好好保存及推廣，使北港豐富的文化資產得以傳承。

縣定古蹟北港鎮安宮約70年未大規模整修，縣府獲文化部經費，19日正式開工。（記者李文德攝）縣定古蹟北港鎮安宮約70年未大規模整修，縣府獲文化部經費，19日正式開工。（記者李文德攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應