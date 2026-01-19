馬年春節來祈福！佛光緣美術館台中館20公尺、66條幅「心經」吸睛

佛光緣美術館台中館在馬年春節前啟用。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕佛光緣美術館台中館成立超過18年，新館於新惠中寺2樓啟用，馬年新春期間舉辦首展「星雲大師一筆字書法紀念特展」。星雲法師生前年近90所寫「般若般羅密多心經」，66條幅、總長超過20公尺鉅作，提前讓參觀民眾感受到馬年新春祝福；佛光山住持心保和尚指出，星雲大師曾表示「不要看我的字，要看我的心」，期待信眾從字裡行間領悟佛法。

星雲法師生前年近90所寫「般若般羅密多心經」鉅作，總長超過20公尺。（惠中寺提供）

佛光緣美術館台中館位於惠中寺2樓，是佛光緣全球第17分館，新館啟用暨開幕典禮由心保和尚主持，心保和尚鼓勵在大雄寶殿超過800名參與信眾，要看到開山宗長星雲法師「一筆字」的用心。展覽區分為「廣結善緣」、「和諧共生」、「馬到成功」3個主題，還有一面由星雲法師從1996年持續30年，手寫新春賀辭打造春聯牆；春節期間，提供抄經區、春聯拓印、疊色印章及祈願樹與民眾互動。

請繼續往下閱讀...

中華民國博物館學會理事長、國立歷史博物館館長洪世佑說，星雲大師在1994年成立佛光緣美術館，在各國弘揚佛法時，不辭艱辛拜訪及收集佛教文物，美術館不僅是珍藏或推廣美術與藝術，更是與民眾結緣場所。

台中市民政局長吳世瑋說，佛光緣美術館為市民打造沉澱心靈、獲得成長文化空間，其中，大師年近90歲所寫「般若波羅蜜多心經」鉅作，首度完整呈現在國人面前，彌足珍貴。

今年適逢佛光山開山60週年暨星雲大師百歲冥誕，台中館策畫「傳燈六十．百年仰望—星雲大師一筆字書法紀念特展」，以廣結善緣、和諧共生及「馬到成功」主題，打造別具特色的春聯牆，也邀請追隨星雲弘法超過30年的中區信徒，提供大師親筆題贈珍貴墨寶，呈現深厚師徒情誼與法脈傳承。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法