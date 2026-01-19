自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

80年音樂記憶有家了！元長國中閒置空間變身愛樂狂響館

2026/01/19 15:02

縣府將元長國中閒置空間改為「愛樂狂響館」，19日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）縣府將元長國中閒置空間改為「愛樂狂響館」，19日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕找回地方榮光，元長鄉「元長樂團」、「大漢閣南管」皆在1940年成立，2樂團展現中西樂豐富音樂底蘊，雲林縣政府透過民代牽線，以元長國中閒置空間改為「愛樂狂響館」，今（19）日正式揭牌啟用。大漢閣南管八旬老團員感動地說，很開心能有館舍為地方留下歷史印記。

元長樂團執行長李改指出，1948年樂團成立，團員幾乎都是務農人，都會自稱為「庄跤人的樂團」，常利用農忙之餘練習吹奏樂器，每逢當地慶典就會邀請參加。樂團在雲嘉南地區名聲響亮，最盛時期超過30人，因樂團並無固定營運經費，曾面臨解散命運，後由當地民眾重組，如今尚有20多名團員，持續為地方音樂注入活力。

館內介紹元長樂團、大漢閣南管歷史，更展出老照片及樂器。（記者李文德攝）館內介紹元長樂團、大漢閣南管歷史，更展出老照片及樂器。（記者李文德攝）

大漢閣南管社團員蘇俊雄指出，大漢閣前身為「元長閣」，最初有10多名團員，是茶餘飯後的休閒娛樂，光復後改名為大漢閣，逢節慶活動就可欣賞到南管優雅的演奏及唱腔。1970年代休閒娛樂形態多元，南管也逐漸乏人問津，大漢閣南管也少有年輕一代學習樂器，衰微將近50年，不過地方仍對大漢閣念念不忘，社區、學校開設國樂班，希望能夠再現過去風華。

縣府教育處長邱孝文指出，為保存當地藝文資產，經縣議員林文彬媒合，將元長國中內閒置空間斥資近250萬整修為「愛樂狂響館」，除介紹2樂團歷史背景，是展出老照片、樂器，並播映紀錄片，希望將此地做為融合歷史記憶及現代教育功能的場域。

館內介紹元長樂團、大漢閣南管歷史，更展出老照片及樂器。（記者李文德攝）館內介紹元長樂團、大漢閣南管歷史，更展出老照片及樂器。（記者李文德攝）

縣長張麗善表示，元長鄉擁有豐富的音樂史，感謝當地所有文史工作者提供珍貴資料，才能讓場館順利設立，盼此地能成為雲林推廣在地音樂核心，更成為文化守護者；林文彬表示，2樂團成立近80年，場域成立是最好的團慶大禮，期待此地持續為元長的音樂文化發光發熱。

館內介紹元長樂團、大漢閣南管歷史，更展出老照片及樂器。（記者李文德攝）

