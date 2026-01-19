它被喻為最美的野草 不但美還全身是寶

（蔡以倫攝）

〔文／蔡以倫〕有人形容，青葙（ㄒㄧㄤ）是最美的雜草。

紫紅白色花穗，形似雞冠花，卻不張揚；它常生長在田埂、空地等角落，既不請求照顧，也不急著被看見。

青葙花期很長。即便花穗頂端正持續抽出新花，底端早已悄悄成熟結實。花與種子同時存在，讓一株植物呈現出時間的層次，也因此能提供長期而溫柔的陪伴。

（蔡以倫攝）

藥用部位為成熟種子，稱為「青葙子」。味苦、性微寒，主用於清肝明目，常見於肝熱引起目赤腫痛、視物昏花與障翳等症狀；全草則具清熱利濕、祛風止癢之效，亦可外用於皮膚搔癢、風濕或外傷出血。

因種子功效與決明子相近，又被稱作「草決明」。自《神農本草經》以來，青葙便已進入中醫視野──只是如今，人們聽過藥名，卻未必認得植物本身。

《本草綱目》記載，青葙生於田野，嫩苗似莧可食。李時珍考據，青葙結籽期多在農曆七月；《爾雅》稱七月為「相月」，「相」有相見、盛會之意，與七夕牛郎織女相會習俗有所呼應。如此說法，也為「青葙」一名增添幾許浪漫。

在過去，青葙是典型藥食兩用植物；而在今日，反倒是景觀價值更為人所注目。

