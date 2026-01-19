綠美圖開館1個月吸近30萬人 全新工作服迎馬年新春遊客

綠美圖開館1個月吸近30萬人，將以「行走的文化風景」迎馬年新春遊客。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖開館1個多月來，有近30萬名遊客入館參觀，曾在倫敦時裝週連5季舉辦大秀的旅英設計師詹朴，設計嶄新工作服，美術館工作服以藍色不規則墨流色塊點綴，圖書館制服深灰為主調，於口袋與袖口加入深藍跳色，台中市文化局表示，綠美圖將以「行走的文化風景」形象，迎接首批馬年新春遊客。

詹朴為綠美圖設計嶄新工作服，被讚有「行走的文化風景」形象。（台中市文化局提供）

台中綠美圖去年12月13日正式開館，入館人數累積到上週6日為28萬3,305人，本週累積近30萬人參觀，館方攜手知名文化人詹宏志獨子、國際時裝品牌APUJAN創意總監詹朴，量身打造專屬工作服，美術館工作服以藍色不規則墨流色塊點綴，象徵藝術創作自由流動，圖書館制服深灰為主調，於口袋與袖口加入深藍跳色，展現沉穩辨識風格。

請繼續往下閱讀...

台中市立美術館長賴依欣說，工作服藍色不規則剪裁，讓館員與志工在行走之間，如同流動於空間中的色彩筆觸，向觀眾傳遞與藝術相遇美好期待，同時也提升服務識別度。

台中市立圖書館館長曾惠君指出，圖書館制服以深色基調與俐落線條展現專業與優雅，兼顧美感與機能性，也映照出閱讀場域所蘊含沉靜氛圍。

詹朴曾在去年為衛武營國家藝術文化中心設計制服，細節融入展廳細節，展現台灣在地出發新象，讓衛武營藝術總監簡文彬相當滿意，此次又為綠美圖設計制服迎接馬年新年。

台中市文化局長陳佳君說，新春期間將用「行走的文化風景」迎接遊客，美術館「萬物的邀約」大展包含教育推廣計畫「角落任務 Play Space Plug-in」及典藏教育展「庫房裡的光」，廣受各年齡層觀眾喜愛，圖書館「世界的索引」展匯集法國18世紀引領啟蒙運動的「百科全書」，帶領民眾展開跨越3世紀知識旅程將持續展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法