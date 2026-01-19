自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

綠美圖開館1個月吸近30萬人 全新工作服迎馬年新春遊客

2026/01/19 18:35

綠美圖開館1個月吸近30萬人，將以「行走的文化風景」迎馬年新春遊客。（記者黃旭磊攝）綠美圖開館1個月吸近30萬人，將以「行走的文化風景」迎馬年新春遊客。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖開館1個多月來，有近30萬名遊客入館參觀，曾在倫敦時裝週連5季舉辦大秀的旅英設計師詹朴，設計嶄新工作服，美術館工作服以藍色不規則墨流色塊點綴，圖書館制服深灰為主調，於口袋與袖口加入深藍跳色，台中市文化局表示，綠美圖將以「行走的文化風景」形象，迎接首批馬年新春遊客。

詹朴為綠美圖設計嶄新工作服，被讚有「行走的文化風景」形象。（台中市文化局提供）詹朴為綠美圖設計嶄新工作服，被讚有「行走的文化風景」形象。（台中市文化局提供）

台中綠美圖去年12月13日正式開館，入館人數累積到上週6日為28萬3,305人，本週累積近30萬人參觀，館方攜手知名文化人詹宏志獨子、國際時裝品牌APUJAN創意總監詹朴，量身打造專屬工作服，美術館工作服以藍色不規則墨流色塊點綴，象徵藝術創作自由流動，圖書館制服深灰為主調，於口袋與袖口加入深藍跳色，展現沉穩辨識風格。

台中市立美術館長賴依欣說，工作服藍色不規則剪裁，讓館員與志工在行走之間，如同流動於空間中的色彩筆觸，向觀眾傳遞與藝術相遇美好期待，同時也提升服務識別度。

台中市立圖書館館長曾惠君指出，圖書館制服以深色基調與俐落線條展現專業與優雅，兼顧美感與機能性，也映照出閱讀場域所蘊含沉靜氛圍。

詹朴曾在去年為衛武營國家藝術文化中心設計制服，細節融入展廳細節，展現台灣在地出發新象，讓衛武營藝術總監簡文彬相當滿意，此次又為綠美圖設計制服迎接馬年新年。

台中市文化局長陳佳君說，新春期間將用「行走的文化風景」迎接遊客，美術館「萬物的邀約」大展包含教育推廣計畫「角落任務 Play Space Plug-in」及典藏教育展「庫房裡的光」，廣受各年齡層觀眾喜愛，圖書館「世界的索引」展匯集法國18世紀引領啟蒙運動的「百科全書」，帶領民眾展開跨越3世紀知識旅程將持續展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應