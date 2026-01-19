馬公市公所今年藝文首展登場 陳正筆「禪思歲月」走入市政空間

陳正筆的禪思歲月在馬公市公所展覽，贈送市長黃健忠畫像。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所藝文走廊今年首檔藝文展覽「陳正筆的禪思歲月」，今（19）日正式開展，展期至2月26日。此次展覽由在地素人藝術創作者陳正筆（本名陳秉鏄）策劃，展出水墨、油畫、書法、漂流木創作及器物彩繪等多元作品，呈現藝術與生活緊密相連的創作樣貌，讓洽公民眾在市政空間中，也能近距離感受藝術所帶來的沉靜與溫度。

陳正筆的禪思歲月展覽，各界嘉賓雲集。（馬公市公所提供）

開展當日特別邀請「菊饗曼陀林樂團」進行現場演奏，馬公市長黃健忠出席開展活動，並頒贈感謝狀，肯定創作者長年持續創作、回饋地方藝文能量；陳正筆亦以親筆創作之市長畫像回贈，象徵藝術交流中真誠而溫暖的互動。

黃健忠表示，馬公市雖地處離島，但藝文推動始終持續進行。市公所透過藝文走廊，讓創作者有機會被看見，也被好好理解，同時讓洽公民眾在辦理市政事務之餘，能自然地與藝術相遇。他指出，陳正筆老師的作品並不追求形式上的張揚，而是源自生活經驗與歲月累積，「那是一種慢慢沉澱後留下來的風景，很貼近澎湖，也很貼近我們每個人的人生。」

陳正筆成長於書香家庭，自小熱愛塗鴉與漫畫，雖未接受正統美術科班訓練，卻長年以「竹本書生」之名持續創作，曾獲第9屆國軍新文藝金像獎連環漫畫銅像獎，並於2017年出版《陳正筆的藝想世界》。退休返鄉後，他將陪伴父母的日常、海邊拾得的漂流素材與人生體悟融入創作之中，形塑出自由、不設限的藝術語彙，展現素人藝術特有的真誠與深情。

