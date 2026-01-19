自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

國寶回故鄉辦展 親做一事霸氣喊：只有楊麗花畫楊麗花才是楊麗花！

2026/01/19 18:19

見面會現場播放楊麗花親自為擬真人像化妝的過程。（記者凌美雪攝）見面會現場播放楊麗花親自為擬真人像化妝的過程。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「吃飯配楊麗花」曾經是全民生活的一部分，親見楊麗花本尊則是許多粉絲夢寐以求。在台灣電視史上影響力超過30年，堪稱楊麗花平生最重要的展覽在傳藝中心宜蘭園區登場，楊麗花不僅親自參與策展，更於今日現身園區舉辦見面會，從台灣各地甚至有海外來的粉絲，頻頻高喊「我愛你」。

陳亞蘭（右）妙語如珠，與楊麗花滿滿師徒情。（記者凌美雪攝）陳亞蘭（右）妙語如珠，與楊麗花滿滿師徒情。（記者凌美雪攝）

策展人林茂賢開玩笑形容，在台灣不認識楊麗花的應該只有偷渡客，楊麗花改變台灣最大的一件事，就是家家戶戶都把飯桌搬到客廳，「吃飯配電視」。文化部長李遠則笑說，如果問他有哪3樣東西代表台灣，他的回答是「楊麗花、歌仔戲、冬山河」。

整場見面會的主軸在楊麗花與愛徒陳亞蘭的互動中呈現，陳亞蘭說，有一天半夜3點，住樓上的楊麗花突然打電話問她睡了沒，要她上樓一起討論展覽內容，因為她為此煩惱到睡不著，心想要展覽歌仔戲傳承下來的東西，怎樣才有代表性？後來決定拿出很多壓箱寶。

「世紀初戀‧楊麗花」展出的楊麗花歌仔戲擬真人像。（記者凌美雪攝）「世紀初戀‧楊麗花」展出的楊麗花歌仔戲擬真人像。（記者凌美雪攝）

楊麗花希望觀眾看展第一時間就能感覺到楊麗花在現場，後來想到在展覽入口設置擬真人像，楊麗花親自為人像化妝，她說，「只有楊麗花畫楊麗花，才是楊麗花！」人像的服裝是在小巨蛋演出時的謝幕禮服，陳亞蘭說：「那值兩百萬耶……不要拿出來，展一年妳那個衣服就報銷了，對不對？」沒想到楊麗花竟對陳亞蘭說：「拿3套出來！」於是，又加上薛丁山娶妻的禮服。

楊麗花說，「我做的事情很辛苦，是一步一腳印。」陳亞蘭則說，楊麗花的辛苦，是以前算命師就算出來了，「記得早年我要帶老師去算命，她說不要，因為命運是靠自己創造。」後來真去算，得到的預言是：「你會紅到80歲。」大家都知道，老師82歲了，還是把老師又請出來，楊麗花則回應：「我的觀眾這麼熱心，我怎捨得放下？」還說，因為宜蘭是歌仔戲的根，在這邊辦展覽向歌仔戲致敬，這是她對歌仔戲的尊重跟責任。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應