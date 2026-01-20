自由電子報
藝文 > 即時

領完新鈔來抽紅包！松菸「大過馬年」百馬剪紙超好拍 消費滿額再抽百元抵用券

2026/01/20 09:39

松山文創園區推出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動。（松山文創園區提供）松山文創園區推出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動。（松山文創園區提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕迎接2026丙午馬年，松山文創園區即日起至3月8日展開「2026大過馬年」系列活動，不僅換上充滿傳統民俗美學的新春藝術裝置，更祭出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動，讓遊客在過年換新鈔、添新衣之餘，也能到園區感受濃厚的年節氣氛。

今年松菸再度與漢聲雜誌社合作，以「馬到松滿福」為核心，將古蹟建築結合傳統工藝。走進松菸大道入口，辦公廳舍外牆的大型對聯便吸引目光，每個字都是由山水、植物組合而成的「花鳥字」，遠看是字，近看則是細緻畫作。製菸工廠的「四大門神」則有勇猛威武與農民畫兩種版本，文創大街更設置了15幅「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框。此外，五號倉庫一側展出的《五路進財》版畫，寓意五方財源齊至，為遊客祈求招財納祥。

松菸風格店家推出「小貓島之喵年大吉」期間限定主題展。（松山文創園區提供）松菸風格店家推出「小貓島之喵年大吉」期間限定主題展。（松山文創園區提供）

除了靜態美景，園區也有不少新店舖與療癒特展，台灣文創服飾品牌「TAIWANIZE」已全新進駐西向製菸工廠，松菸風格店家則由台南品牌「小貓島」帶來「喵年大吉」期間限定展。小貓島以貓咪為主角，將節慶熱鬧氛圍融入海報、桌曆與春聯中。即日起至3月30日，小貓島在製菸工廠同步舉辦集章活動，16座消防栓箱皆有不同節氣主題的限定圖章，追蹤品牌帳號索取明信片並蓋滿指定章數，即可兌換限量小禮物。

象徵守護園區平安的製菸工廠「四大門神」除了有勇猛威武的形象，也有拙趣可愛的農民畫版本。（松山文創園區提供）象徵守護園區平安的製菸工廠「四大門神」除了有勇猛威武的形象，也有拙趣可愛的農民畫版本。（松山文創園區提供）

為了讓大家開春試手氣，松菸特別規劃「馬上松好運」活動。凡於松菸風格店家、hof（EVERYDAY OBJECT）、eyecandle松菸炊事場、cama café 豆留文青、以及新進駐的TAIWANIZE等指定店點，單筆消費滿1,500元，憑發票或明細即可抽「馬上旺紅包」，獎項包含100元消費抵用券及多項松菸精選好禮。詳詢松山文創園區官網。

