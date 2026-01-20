潮Ｔ變成２米巨型浮雕！Abei劉正堃個展 曼谷二手衣重組「荒島探險」

藝術家劉正堃Abei LIU個展「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」，以原創角色MASKBOY的冒險開展創作歷程。（誠品畫廊提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕自創「MASKBOY面具男孩」廣受大眾喜愛的台灣藝術家劉正堃（Abei LIU），首場畫廊大規模個展「思緒漫遊FRAGMENTS ODYSSEY」在誠品生活松菸B1誠品畫廊登場，此次劉正堃挑戰自我極限，特別前往曼谷蒐羅100件二手T-shirt做為創作素材，首度嘗試將2米寬的浮雕巨作與大型立體作品呈現在大眾面前。

劉正堃選擇高中時期最著迷的T-shirt創作「Re.」系列作品。（誠品畫廊提供）

展覽核心以「探索未知的旅程」比喻創作心境，其中最吸睛的「Re.」系列，靈感源自日本將和服布再製成女兒節娃娃的文化。劉正堃選擇高中時期最著迷的T-shirt為基底，透過解構與重組，將象徵次文化認同的衣物圖案轉化為富有層次感的立體藝術。2014年誕生的招牌角色「面具男孩」這次化身2米高的探險主角《來吧！》，帥氣扛著木棍迎向挑戰，其身體結合了灰階布料與T-shirt色塊，展現數位構圖與感性手作的平衡。

劉正堃赴曼谷蒐羅100件二手T-shirt，本次個展首度挑戰2米寬浮雕巨作、大型立體作品。（誠品畫廊提供）

除了大型創作，展場還包含具指引祝福意涵的多彩呢喃石「Whisperocks」系列，以及保留T-shirt領標、羅紋細節的《序章》系列作品。劉正堃希望透過直觀的藝術語言，讓觀者在荒島探險的故事線中進行自我詮釋。展覽現場同步展示以黑白灰構成的「Unseen and Undiscovered」主題，創造出如生物標本般的未知物種形象，展期至1月31日止，免費入場。

