自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「闇夜微光」鍾肇政冥誕紀念音樂會 今晚菱潭街興創基地登場

2026/01/20 14:02

龍潭愛樂管弦樂團連續9年蟬聯桃園市傑出演藝團隊。（龍潭愛樂管弦樂團提供）龍潭愛樂管弦樂團連續9年蟬聯桃園市傑出演藝團隊。（龍潭愛樂管弦樂團提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕相約龍潭，「用音樂，守住那盞不滅的微光」！今天（1月20日）適逢「台灣文學之母」鍾肇政101歲冥誕， 台灣鍾肇政文學推廣協會今晚在菱潭街興創基地 （桃園市龍潭區龍元路45-31號），邀請在地龍潭愛樂管弦樂團舉辦「闇夜微光」鍾肇政冥誕紀念音樂會，用美妙音樂來紀念這一位代文學巨擘，今晚7點開放進場、7點30分進行音樂演出，採自由入場。

龍潭愛樂管弦樂團日前在菱潭街興創基地演出，吸引民眾聆聽。（龍潭愛樂管弦樂團提供）龍潭愛樂管弦樂團日前在菱潭街興創基地演出，吸引民眾聆聽。（龍潭愛樂管弦樂團提供）

龍潭愛樂管弦樂團長張鴻宇表示，每年的1月20日，樂團都會回到龍潭，回到文字誕生的地方，也回到那個曾在闇夜中，仍選擇為文學點燈的時代，在那個黑暗卻不沉默的年代，鍾老用文字燃起微光，而今天，樂團用音樂接住這份光，讓它繼續在夜裡流動。今晚將由龍潭愛樂弦樂四重奏帶來演出， 讓音符與文學同行。

演出曲目包括Jazz Suite No.2 第二號爵士組曲 / Dmitri Shostakovich、String Quartet No. 8 in C minor, Op. 110/ Dmitri Shostakovich。

張鴻宇提到，龍潭愛樂管弦樂團連續9年蟬聯桃園市傑出演藝團隊，自2023至2025年榮獲國藝會Taiwan Top演藝團隊殊榮。為國內古典音樂界後起之秀，進步成長最快的管弦樂團，賦予客庄民歌與交響樂融合，擁有豐沛客家音樂展演，同時也是國內最具代表的客家管弦樂團。

按，鍾肇政是小說作家、為台灣客家人，生於日治時期新竹州大溪郡龍潭庄字九座寮（今屬桃園市龍潭區）。在台尊稱為「台灣文學之母」，鍾肇政長年筆耕不輟，也是「支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材」共同發起人，在台灣文壇與葉石濤齊名，兩人被並稱為「北鍾南葉」；鍾老2020年5月16日晚間7點於家中過世，前總統蔡英文於6月14日告別式追頒一等景星勳章暨頒贈褒揚令。

龍潭愛樂管弦樂團日前在菱潭街興創基地演出。（龍潭愛樂管弦樂團提供）龍潭愛樂管弦樂團日前在菱潭街興創基地演出。（龍潭愛樂管弦樂團提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應