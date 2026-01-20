「闇夜微光」鍾肇政冥誕紀念音樂會 今晚菱潭街興創基地登場

龍潭愛樂管弦樂團連續9年蟬聯桃園市傑出演藝團隊。（龍潭愛樂管弦樂團提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕相約龍潭，「用音樂，守住那盞不滅的微光」！今天（1月20日）適逢「台灣文學之母」鍾肇政101歲冥誕， 台灣鍾肇政文學推廣協會今晚在菱潭街興創基地 （桃園市龍潭區龍元路45-31號），邀請在地龍潭愛樂管弦樂團舉辦「闇夜微光」鍾肇政冥誕紀念音樂會，用美妙音樂來紀念這一位代文學巨擘，今晚7點開放進場、7點30分進行音樂演出，採自由入場。

龍潭愛樂管弦樂團日前在菱潭街興創基地演出，吸引民眾聆聽。（龍潭愛樂管弦樂團提供）

龍潭愛樂管弦樂團長張鴻宇表示，每年的1月20日，樂團都會回到龍潭，回到文字誕生的地方，也回到那個曾在闇夜中，仍選擇為文學點燈的時代，在那個黑暗卻不沉默的年代，鍾老用文字燃起微光，而今天，樂團用音樂接住這份光，讓它繼續在夜裡流動。今晚將由龍潭愛樂弦樂四重奏帶來演出， 讓音符與文學同行。

演出曲目包括Jazz Suite No.2 第二號爵士組曲 / Dmitri Shostakovich、String Quartet No. 8 in C minor, Op. 110/ Dmitri Shostakovich。

張鴻宇提到，龍潭愛樂管弦樂團連續9年蟬聯桃園市傑出演藝團隊，自2023至2025年榮獲國藝會Taiwan Top演藝團隊殊榮。為國內古典音樂界後起之秀，進步成長最快的管弦樂團，賦予客庄民歌與交響樂融合，擁有豐沛客家音樂展演，同時也是國內最具代表的客家管弦樂團。

按，鍾肇政是小說作家、為台灣客家人，生於日治時期新竹州大溪郡龍潭庄字九座寮（今屬桃園市龍潭區）。在台尊稱為「台灣文學之母」，鍾肇政長年筆耕不輟，也是「支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材」共同發起人，在台灣文壇與葉石濤齊名，兩人被並稱為「北鍾南葉」；鍾老2020年5月16日晚間7點於家中過世，前總統蔡英文於6月14日告別式追頒一等景星勳章暨頒贈褒揚令。

龍潭愛樂管弦樂團日前在菱潭街興創基地演出。（龍潭愛樂管弦樂團提供）

