高雄機場「天馬行空」登場 展期橫跨出境旅運高峰期

2026/01/20 14:43

「天馬行空」展在高雄機場出境廳三樓中央藝廊登場。（正修科大提供）「天馬行空」展在高雄機場出境廳三樓中央藝廊登場。（正修科大提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕歲次丙午將至，馬年正悄然展開。「天馬行空：在想像與感知之間」創作聯展在高雄國際機場出境廳3樓中央藝廊登場，展覽以「天馬行空」為核心概念，集結16位藝術家及一組社區藝術創作團隊，共展出28組（件）作品。

展覽集結藝術家及社區創作團隊共同展出。（正修科大提供）展覽集結藝術家及社區創作團隊共同展出。（正修科大提供）

該創作聯展由高雄國際航空站指導、昇恆昌基金會主辦，正修科技大學科技藝術發展處策展承辦，展期至4月8日止。

正修科大指出，展出作品不受形式與媒材限制，從奔放的筆觸與自由流動的色彩，展現高度繪畫性；亦從具象寫實延伸至超現實象徵構成。每一件作品彷彿一匹靈思之馬，將情緒的微光、記憶的縫隙與日常不經意的靈感，編織成無垠的創作原野。

展覽期間正逢農曆新春至清明連假，為出境旅運高峰期，正修表示，於旅途之間編織一場藝術與想像的交會。無論遠行、返鄉或轉機，觀者皆可在藝廊光影中短暫停留，走入如夢似幻的藝術場域，尋得屬於自己的那匹輕盈之馬。

展覽吸引旅人駐足觀賞。（正修科大提供）展覽吸引旅人駐足觀賞。（正修科大提供）

