藝術文化

馬年春節看「馬戲」！林懷民、幾米出席FOCASA馬戲團巡迴首站

2026/01/20 15:12

FOCASA馬戲團「幾米男孩的100次勇敢」，馬年新春期間將在台中首演。（台中市文化局提供）FOCASA馬戲團「幾米男孩的100次勇敢」，馬年新春期間將在台中首演。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕FOCASA馬戲團今天在台北公布「幾米男孩的100次勇敢」2026年巡迴演出，宣布馬年新春期間，將以台中做為今年巡迴首站，雲門舞集創辦人林懷民、繪本藝術家幾米出席，台中市文化局長陳佳君說，FOCASA將首演留給台中，2月份再於文心森林公園及圓滿戶外劇場演出「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」，農曆新年期間，邀請民眾感受幾米男孩的勇氣精神與馬戲藝術魅力。

雲門舞集創辦人林懷民、繪本藝術家幾米及文化部長李遠，宣布啟動「幾米男孩的100次勇敢」旅程。（台中市文化局提供）雲門舞集創辦人林懷民、繪本藝術家幾米及文化部長李遠，宣布啟動「幾米男孩的100次勇敢」旅程。（台中市文化局提供）

宣告會由林懷民導演、FOCASA馬戲團團長林智偉、文化部長李遠、台中市文化局副局長施純福、台南市文化局專委方敏華、國家文化藝術基金會董事長林淇瀁、墨策國際總經理李雨珊、台北表演藝術中心董事長王文儀，以及企業代表及藝文界貴賓到場支持，共同啟動「幾米男孩的100次勇敢」展開2026巡迴旅程。

主秀「幾米男孩的100次勇敢」，由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團首度跨界合作，透過一名男孩成長旅程，描繪面對未知與挫折時，一次次鼓起勇氣再出發過程，原創故事融合馬戲、舞蹈與投影視覺，將幾米溫暖而富想像力圖像世界，轉化為立體舞台敘事，也傳遞溫柔而堅定生命力量。

林懷民強調，「要讓每個觀眾看得開心！」本劇在2025年演出39場全數完售，獲得熱烈回響，吸引近5萬人次觀賞。

「幾米男孩的100次勇敢」巡迴首站，將於台中圓滿戶外劇場登場，演出時間為2月19日（大年初三）至21日（大年初五），以及2月27日（五）至3月1日（日），共計6日，現已開放購票，民眾可透過TIXFUN及KLOOK售票平台購票，並提供兒童票5折優惠及青年席位優惠。

文化局長陳佳君表示，「2026 台中FOCASA幾米馬戲樂園」，將於文心森林公園規畫多項免費入場體驗，期盼在農曆新年期間，讓市民感受幾米男孩的勇氣精神與馬戲藝術的歡樂魅力，包括馬戲帳篷演出及快閃馬戲演出、歡樂市集、轉好運旋轉木馬、馬戲冒險體驗區及幾米意象裝置等，活動精彩，可至台中市文化局網站（https://reurl.cc/jme8Kq）查詢。

