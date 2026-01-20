自由電子報
藝文 > 即時

第２屆兒童布袋戲劇本徵選揭曉 評審揭祕：好的兒童劇本拒絕「說教感」

2026/01/20 16:51

無獨有偶工作室劇團金崇慧（前排左起）、黃子建、雷音劇坊團長陳建霖、李俊寬、昇平五洲園主演林瑞騰、評審代表吳岳霖、傳藝中心主任陳悅宜、副主任王逸群、張庭瑜、五洲勝義閣掌中劇團團長曾嘉民；昇平五洲園團長林政興（後排左起）、陳昶旭、鄭玉姍、蘇恆毅、真雲林閣掌中劇團余育佳與團長李京曄。（傳藝中心提供）無獨有偶工作室劇團金崇慧（前排左起）、黃子建、雷音劇坊團長陳建霖、李俊寬、昇平五洲園主演林瑞騰、評審代表吳岳霖、傳藝中心主任陳悅宜、副主任王逸群、張庭瑜、五洲勝義閣掌中劇團團長曾嘉民；昇平五洲園團長林政興（後排左起）、陳昶旭、鄭玉姍、蘇恆毅、真雲林閣掌中劇團余育佳與團長李京曄。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心今（20）日於台灣戲曲中心舉辦第二屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」頒獎典禮。評審委員代表吳岳霖在會中指出，兒童布袋戲是一個全新的門類，首先要打破過去認為偶戲只是給小朋友看的刻板印象。他表示，若深究過往內容，會發現許多創作視角其實是從成人出發，甚至存在兒童不宜的元素。

評審委員代表吳岳霖老師發表徵件與評選概況。（傳藝中心提供）評審委員代表吳岳霖老師發表徵件與評選概況。（傳藝中心提供）

吳岳霖強調，在評選過程中，評審團特別在意作品是否流於說教。他認為，創作不應以大人的角度將觀念直接灌輸給兒童，而是要提供不一樣的議題讓孩子理解。本次特優作品張庭瑜的《巨人阿里》，因語言童趣可愛，且精準帶入親子溝通與反霸凌等當代孩子面臨的重要議題，獲得評審團高度共識。此外，優選與佳作作品也各自在議題與語言上開發出布袋戲的更多可能性，展現出完全不同的切入視角。

傳藝中心主任陳悅宜表示，只要持續創作出孩子看得懂的好戲，這些故事就能成為珍貴的文化記憶，讓傳統藝術自然地世代流傳。詳詢傳藝中心官網。

【第２屆兒童布袋戲劇本創作徵選】得獎名單

特優：張庭瑜《巨人阿里》

優等：李俊寬《阮是天頂上光的星》、黃子建《龜山夫人氣甲衝煙矣！》

佳作：陳昶旭《四靈國：天祥書之謎》、鄭玉姍《食夢傳說》、蘇恆毅《乘上鸚鵡的記憶飛翔》

【第２屆兒童布袋戲劇本創作徵選】演出團隊媒合結果

張庭瑜《巨人阿里》× 五洲勝義閣掌中劇團

李俊寬《阮是天頂上光的星》× 昇平五洲園

黃子建《龜山夫人氣甲衝煙矣！》× 雷音劇坊

