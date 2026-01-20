限制級
巨人阿里要登台了！兒童布袋戲前３名作品媒合劇團出爐 預備８月登台演出
特優入選者張庭瑜（左）與五洲勝義閣掌中劇團團長曾嘉民合照。（傳藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心今（20）日正式公布第2屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」得獎名單，共選出6部作品，並同步完成前3名作品與表演團隊的製作媒合，將於今年8月登上台灣戲曲中心首屆「兒童戲曲藝術節」進行售票演出。
本屆特優作品由張庭瑜以《巨人阿里》奪得，劇本翻新阿美族「阿里嘎蓋」（Alikakay）傳說，從奇幻冒險切入，探討親子溝通與反霸凌議題，媒合擅長多元戲偶變化的五洲勝義閣掌中劇團，預計打造充滿想像力的巨人舞台。
優選入選者李俊寬（左）與昇平五洲園的主演林瑞騰合照。（傳藝中心提供）
優選作品之一《阮是天頂上光的星》，由李俊寬創作，描寫自閉症兒童學習布袋戲的過程，呈現看戲與演戲之間的情感連結，將由昇平五洲園以雙舞台形式搬演，展現角色學戲的趣味層次。另一部優選作品《龜山夫人氣甲衝煙矣！》，作者黃子建以宜蘭龜山島傳說與地方風土為背景，與雷音劇坊合作，嘗試結合歌仔戲音樂與台語語感，發展具地方特色的兒童布袋戲。
優選入選者黃子建（左）與雷音劇坊團長陳建霖合照。（傳藝中心提供）
佳作作品則包括陳昶旭《四靈國：天祥書之謎》、鄭玉姍《食夢傳說》及蘇恆毅《乘上鸚鵡的記憶飛翔》，3部作品在議題與敘事語言上展現不同面向，拓展兒童布袋戲的創作想像。
此外，首屆特優作品《小虎的實習歷險記》也將以改版形式再度登台，與新作一同於藝術節中與觀眾見面。詳詢傳藝中心官網。
