想寫兒童布袋戲？第3屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」＆工作坊 ５月啟動

第2屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」媒合劇團之一昇平五洲園主演林瑞騰。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的「兒童布袋戲劇本創作徵選」，於今（20）日公布第2屆劇本徵選得獎者與演出媒合名單，亦宣布同步規畫後續工作坊與第3屆徵選計畫，建立從創作、製作到演出的長期支持系統。

國立傳統藝術中心陳悅宜主任致詞。（傳藝中心提供）

傳藝中心指出，本屆由無獨有偶工作室劇團擔任輔導團，陪伴創作者與演出團隊在製作前期即展開討論，讓劇本能更貼近實際舞台條件，為延續創作動能，今年2月將於傳藝宜蘭園區舉辦為期3天的「創作媒合工作坊——掌中新視野」，除讓本屆團隊深化製作構想，前兩日也開放現職布袋戲工作者參與，促進創作與實務交流。緊接著，5月至7月將啟動第3屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」，並同步推出「劇本創作工作坊」，透過循序課程與示範，引導創作者將想法逐步發展為可搬演的舞台文本。

請繼續往下閱讀...

第2屆「兒童布袋戲劇本創作徵選」媒合劇團之一雷音劇坊團長陳建霖。（傳藝中心提供）

傳藝中心表示，兒童布袋戲的推動不只是選出好作品，更希望透過制度化的創作陪伴，讓創作者、團隊與觀眾逐步累積共同語言，為孩子打造能理解、願意親近的傳統藝術內容，讓布袋戲成為陪伴成長的文化記憶。詳詢傳藝中心官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法