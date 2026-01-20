台灣藝術家湯劍台在溫哥華展出《雷激山水 雨過天青》 創作背後暗藏洋蔥

湯劍台新系列創作靈感來自「雷擊木」。（湯劍台提供）

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華報導〕旅居溫哥華的台灣藝術家湯劍台正在台加藝廊展出個展《雷激山水 雨過天青》，其作品延續「雷擊木」系列，創作背後暗藏洋蔥。湯劍台說，這系列創作源起其實是與因為當時只有9歲的女兒突然不再與他親近有關。

做為父親的湯劍台說，他不知如何與女兒拉近距離，在百思不解之際，走進屋後的公園裡，發現了「雷擊木」，從此激發新的創作靈感，並藉此療傷。

湯劍台在溫哥華的住家距離卑詩大學（UBC）不遠，走路可到大學附近的太平洋精神公園，湯劍台在公園思索人生難題，難題一時無解，但就讓湯劍台注意到經過閃電電擊後形狀各異的「雷擊木」。湯劍台說，在他反覆凝視時，他看到「雷擊木」被雷擊後所留下的裂隙、燒焦與碳化的紋理，與他當時的內在狀態產生了強烈共鳴，也成為創作的重要啟發。

湯劍台「雷激山水 雨過天青」個展在台加藝廊展出。（記者張伶銖攝）

湯劍台指出，在「雷激山水」的脈絡中，這道光所開啟的，不只是山水的縫隙，更是一種心境上的豁然開朗，去年個展強調的是「沉金的黑」，今年則強調「雨過天青」，暗喻他和女兒的關係已經迎來轉機。

湯劍台（右）和兒子一同布展。（湯劍台提供）

多年來辦展無數的湯劍台在展出前仍是內心忐忑，他說，那是種「想讓人看見，又怕人看見」，類似怯場的複雜心情。為了放鬆心情，他特地在展出前撥空划船到海豹島，在那裡傾聽大自然的聲音，在小島上放空並作畫。

湯劍台創作的獨到之處，不僅在於系列作品本身，還包括他以影片紀錄在公園作畫從無到有的過程，為本屬於靜態的畫作注入真實情感，讓畫作訴說心情，更具說服力。

湯劍台柱拐扙繼續回森林作畫。（湯劍台提供）

湯劍台在公園對「雷擊木」作畫，每天作完畫，他將畫以大塑膠布遮蓋以防下雨，等隔天回來再繼續。有一次，他揚起大塑膠布翩翩起舞，卻一時未注意到腳下地不平，不小心摔跤腳還受傷，第二天必須柱著拐仗回到森林繼續作畫。湯劍台的創作影片即收錄了創作時不時發生的這類小插曲。

湯劍台將畫到一半的作品用塑膠布遮起，但他說作品所使用的材料可抵擋風吹日曬，也不怕下雨。（湯劍台提供）

湯劍台說:「我的繪畫創作已持續超過40年。第一次個展是在23歲，距今已三十餘年。回顧這段歷程，創作對我而言始終是一種隨生命經驗而轉變的觀看方式。」

他指出，他早期學習奠基於印象派，隨後轉向照相寫實，關注外在世界的結構與視覺真實。之後，他進一步進入超現實主義的創作階段，讓心理狀態與現實圖像在畫面中交疊。然而，隨著生命經驗的累積，湯劍台的創作逐漸轉向意象寫實與親情系列，畫面便成為承載情感與記憶的場域。

湯劍台認為，「雷激山水」系列是目前最能表達他當下心境的作品，也將是未來創作方向。這次在台加藝廊的展覽將透過影像與不同時期的代表作品，邀請大家一同走過這段由親情、失落、轉化，進而生成內在山水的創作歷程，並希望觀看畫作的人，能夠感受創作呈現方式，如何隨時間持續演變。

湯劍台展出作品之一《明月松間照》九聯作，吸引了很多人駐足，在該作品中，湯劍台將視線從壯闊山勢收回，走入夜色深處，以圓形畫幅構築出一個個靜謐、內斂的觀賞場域。湯劍台說，《明月松間照》作品靈感取自王維《山居秋暝》中的名句「明月松間照，清泉石上流」，將詩意轉化為一種節奏緩慢、在畫面中層層展開的視覺呼吸。

湯劍台《雷激山水 雨過天青》將在台加藝廊展出至1月29日。

