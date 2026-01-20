自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

文化部首屆青漫獎肯定高中生新秀 李遠盼台漫超越日漫

2026/01/20 19:55

文化部舉辦首屆青漫獎，鼓勵高中生投入漫畫創作，厚植新生代的創作能量，讓台漫薪火相傳。（文化部提供）文化部舉辦首屆青漫獎，鼓勵高中生投入漫畫創作，厚植新生代的創作能量，讓台漫薪火相傳。（文化部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕漫畫也代表文化創作與原動力，並需要年輕新秀源源不絕、代代接力，文化部今（20日）舉辦專給高中生參賽的第1屆青漫獎頒獎典禮，從250件作品中頒發47名獎項，其中團體組金獎由桃園市立陽明高中以作品《About love, four leaf clover》拿下，個人獎則是羅東高中學生江翊丞以《傳聲筒》作品奪得。

文化部部長李遠認為，台漫代代薪火相傳，終有一天超越日漫，期待年輕人看到未來那一天。（文化部提供）文化部部長李遠認為，台漫代代薪火相傳，終有一天超越日漫，期待年輕人看到未來那一天。（文化部提供）

青漫獎因漫畫家敖幼祥建言而成立，鼓勵高中生參與漫畫創作，文化部統計，今年首屆共250件作品參賽，由漫畫家常勝擔任評審團召集人，經評選後今公布47件得獎作品，評審之一的漫畫家日下棗說，青漫獎代表的是國家願意把支持放到更前面，象徵的更不只是一座獎，而是讓青少年感受到「你們的創作是有價值的，你們的夢想是值得被認真對待的。」

江翊丞以《傳聲筒》獲第1屆青漫獎「個人組金獎」。（文化部提供）江翊丞以《傳聲筒》獲第1屆青漫獎「個人組金獎」。（文化部提供）

個人組金獎由江翊丞作品《傳聲筒》拿下，評審認為該作品透過成熟的分鏡設計與情感鋪陳，呈現出令人印象深刻的敘事張力；他表示，感謝父母支持與評審肯定，自承不善言詞，把想說的話都留在畫面裡了。

桃園市立陽明高中以《About love, four leaf clover 》獲青漫獎「團體組金獎」。（文化部提供）桃園市立陽明高中以《About love, four leaf clover 》獲青漫獎「團體組金獎」。（文化部提供）

團體組金獎由桃園市立陽明高中以《About love, four leaf clover》作品獲獎，在題材發想、敘事節奏與團隊合作上展現高度完成度，得主之一的呂詠琦說，可以跟自己的夥伴畫到最後沒有放棄，這就是非常奇蹟的時刻；陳韋彤則說，創作是一件美好的事，「繪畫不論什麼時候都帶給我幸福，今後我也要一直創作下去」。

文化部長李遠表示，自己成長於50、60年代，《諸葛四郎》漫畫每個人都在看，1980年代敖幼祥《烏龍院》還狂印百萬冊讓印刷機壞掉，後也面臨政府漫畫禁令，日本漫畫在台興起，台漫蕭條，但2018年起政府推出相關政策支持台漫，青漫獎也參考日本，從高中開始培養漫畫家創作經驗，自己爭取文化部預算時曾說2年內讓台漫超越日漫，遭立委訕笑，但即使2年不夠，10年、20年，一代代經驗傳承，相信年輕人未來一定能看見成果。

