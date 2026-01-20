自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

FOCASA演出聽到「X～水啦！」 林懷民秒掉淚說心情

2026/01/20 18:44

林懷民（2排左3）與FACASA團隊合影。（記者陳奕全攝）林懷民（2排左3）與FACASA團隊合影。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》，去年推出便備受歡迎，場場完售，讓重出江湖卻首次執導馬戲的林懷民大感欣慰，今（20）日陪同FOCASA成員宣告2026年的巡演計畫，林懷民開心地聊起為這個作品意外學得的生活經驗，以及因為馬戲演出，讓他遇到這輩子最愛的觀眾。

林懷民（右）與《幾米男孩的100次勇敢》主角江宇平。（記者陳奕全攝）林懷民（右）與《幾米男孩的100次勇敢》主角江宇平。（記者陳奕全攝）

林懷民透露自己曾經意外成為信用卡盜刷的詐騙受害者，讓眾人大為吃驚。他說，在要去高雄的帳篷之前，他看到信用卡帳單有一筆錢是他沒刷過的，就是被盜刷，他還問人怎麼辦？「我是很笨的人，別人不會的事，我略知一二，別人會的，我通通都不行。」

但現在很懂網購的林懷民說，為了《幾米男孩的100次勇敢》尋找服裝道具時，有許多特別的顏色，比如主角服裝的黃，以及盲女的紅色背帶等，看起來以為很好買到，其實不容易，有人告訴他可以上網購尋找，他才一步步學會，「所以韓國貨有什麼？我開始略略知道一點點。」

《幾米男孩的100次勇敢》盲女橋段劇照。（FOCASA提供）《幾米男孩的100次勇敢》盲女橋段劇照。（FOCASA提供）

還有讓林懷民特別感動的事，即作品在台南首演期間，聽到一個歐吉桑用台語喊出：「X～水啦！」，他竟秒爆淚說，「遇到了我一輩子最愛的觀眾」，就像是從在街上走的普羅大眾，給了一個最好的舞評，「可以看得出來，大家的表演，真的帶給大家快樂。」這跟從前他獲得《紐約時報》等國際媒體的稱讚，完全是不同的心情。

林懷民說，他一直想做一個作品，讓每個人都看得懂，不管大學教授，還是計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加，可以開心，沒想到竟然在馬戲完成夢想。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應