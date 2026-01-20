2026桃園鐵玫瑰藝術節首度移至上半年登場 早鳥75折搶先預購

桃園市長張善政（中）等人參加桃園鐵玫瑰藝術節啟動儀式，宣布今年以「摺時間」為主題，售票活動同步啟動。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2026桃園鐵玫瑰藝術節」邁入第15個年頭，今年首度將演出時間調整至上半年4月11日至5月24日，以「摺時間」為主題，集結來自蘇格蘭、日本、馬來西亞、印度、印尼、台灣原住民與新住民等劇團表演者，今（20）起至2月28日推出早鳥75折優惠，3月 1日起推出4人同行、套票8折、青少好漾3折、青年席位300元或5折多項優惠，以及規劃3條走讀路徑、周邊講座及延伸書展，讓民眾深入認識表演團隊與節目內容。

本屆藝術節由國家兩廳院前藝術總監李惠美擔任策展人，資深劇評人吳思鋒擔任協同策展人，共規劃12檔演出、1檔工作坊、走讀及周邊活動。李、吳2人表示，「時間不單是流動的，有如一張摺紙，壓滿了各種存在的摺痕，讓人探究其中。」透過藝術節節目，引導觀眾思考藝術如何形塑時間，以及詮釋背後的意義，一同尋找答案，節目架構分為「城市之縫」、「流離之光」、「低吟之洋」、「藝術特座」與「走讀路徑」5大主軸，呈現豐富多元的藝術風貌。

日本流山兒★事務所演出團隊。（桃市藝設中心提供）十貳劇場。（桃市藝設中心提供）

重點節目包括日本流山兒★事務所的「阿房列車」、EX-亞洲劇團「然而，悉達多」、慢島劇團「南薑．香茅．罌粟花」、適合親子觀賞的「好餓的毛毛蟲秀」等，演出地點包括桃園展演中心、中壢藝術館、中壢中央公園、桃園米倉劇場等場域。

慢島劇團。（桃市藝設中心提供）艸雨田舞蹈劇場。（桃市藝設中心提供）

市長張善政主持啟動儀式表示，今年鐵玫瑰藝術節內容多彩多姿，跨世代、跨族群，涵蓋移工與新住民等多元族群，呼應桃園市多元城市的特色，藝術節一方面號召全台灣藝術團體參與，另一方面也不忘培養在地優秀藝術團體，希望透過藝術節帶動桃園在地民眾體驗不同文化展演，讓生活愈來愈多彩多姿，將來市府也會持續努力，讓鐵玫瑰藝術節一年比一年精采。

Ex-亞洲劇團。（桃市藝設中心提供）

