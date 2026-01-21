自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

羅大佑組春龍交響樂團 挑戰演奏衛武營管風琴

2026/01/21 20:17

知名歌手羅大佑（右）攜手音樂總監朱敬然（左）推出「四季戀紅交響宴」音樂會，將以東西方器樂交融的原聲編制，帶領聽眾展開一場跨越古典與流行的心靈旅程。（趙靜瑜攝，中央社提供）知名歌手羅大佑（右）攜手音樂總監朱敬然（左）推出「四季戀紅交響宴」音樂會，將以東西方器樂交融的原聲編制，帶領聽眾展開一場跨越古典與流行的心靈旅程。（趙靜瑜攝，中央社提供）

〔中央社〕縱橫樂壇數十載，歌手羅大佑在音樂上持續求新求變，自組春龍交響樂團，讓流行音樂有更多古典韻味與空間，他也將登上衛武營開唱，並演奏管風琴，為音樂帶來更多聲響震撼。

羅大佑接受媒體訪問時表示，這種融合流行音樂與古典配器的構想，來自2023年10月屏東演藝廳「黑膠時代曲」的演出邀請；當時他為了呈現音樂廳的真實音響，決定要以不插電的「原聲」（acoustic）方式演出，反應熱烈，延長了流行音樂的質感，這讓羅大佑與音樂團隊對於混搭風格充滿高度興趣。

羅大佑表示，春龍交響樂團以搖滾領域的鼓、吉他、貝斯，古典領域的鋼琴、弦樂四重奏，國樂領域的笙、笛、揚琴，以及歌唱領域的4位聲樂和聲，總共16名專業樂手、演奏家，成為能發揮流行音樂交響化的最佳組成，「樂手們各自有獨奏的部分，也可以跟其他樂器唱和，這也讓我的音樂演出有了新的生命。」

他說，希望透過自己的音樂演出，給下一代音樂人更多親上舞台的機會，「台灣有太多很出色的音樂人，他們充滿天分，勇於嘗試，如果無法跟韓團的視覺效果拚搏，何不回到我們擅長的音樂，讓這些透過時間淬鍊的樂音擁有更多時代的風景。」

羅大佑表示，每次上台前3分鐘，他都會跟樂手們說說話、打氣鼓勵，「我常說是樂器選擇了我們，不是我們選擇樂器，所以我們要互相效忠。」

羅大佑透露，他已經好幾年重拾鋼琴練習，現場也毫不猶豫演奏多首蕭邦樂曲，聽得出勤奮之心，「蕭邦的音樂寫得之好，和弦之漂亮，真的很值得學習。」

即將推出的「四季戀紅交響宴」音樂會，羅大佑以7個樂章，串起百餘年來的華語音樂金曲。他說，大家喜歡的經典都有收錄，「7大樂章就像是散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，整場演出沒有中場休息，一氣呵成。」他也對管風琴的聲響非常折服，相信也會為演出帶來壯闊情境。

羅大佑表示，「四季的運行如果失序，地球終將毀滅，我希望以四季象徵地球循環與內在韻律，喚起眾人內在最原始的純真與生命的韌性。」

音樂會將於3月7到8日在台中國家歌劇院大劇院、4月3到4日在高雄衛武營音樂廳舉行，4月18日也將挑戰紐約卡內基音樂廳。

