藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

2026年旅遊市場萬馬奔騰 打算出國旅遊先掌握這些旅遊趨勢

2026/01/20 22:33

2025年出國旅遊人次已回溫，讓人期待今年的旅遊市場持續熱絡，圖為荷蘭鬱金香花田。（晴天旅遊集團提供）2025年出國旅遊人次已回溫，讓人期待今年的旅遊市場持續熱絡，圖為荷蘭鬱金香花田。（晴天旅遊集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕根據觀光署最新資料，2025年台灣出境旅遊人次可望達到1900萬人次，不僅正式回到疫情前水準，更一舉超越2019年的1700萬人次，全年旅遊支出突破新台幣1兆元，由此窺知，出國旅遊市場真的回來了！面對即將進入的農曆丙午年，活力充沛的駿馬勢必也將帶動另一波的旅遊潮，成立至今17年、累積獲得38座金旅獎的晴天旅遊集團，以其自身實地操團經驗，以及多年來對旅遊市場的觀察，歸納以下旅遊趨勢，提供馬年計畫出遊民眾參考。

市場上的歐洲各國產品眾多，提供旅人多樣選擇，圖為克羅埃西亞。（晴天旅遊集團提供）市場上的歐洲各國產品眾多，提供旅人多樣選擇，圖為克羅埃西亞。（晴天旅遊集團提供）

首先，旅人重視的是「深度、節奏與內容」。在這波旅遊回溫潮中，歐洲僅占整體出境人次約8%，卻吃下超過20%的出國旅遊支出，成為最具價值的市場區塊，看在旅遊業者眼中，這個現象不是「人回來了」，而是「旅遊怎麼玩，已經完全不一樣了」。晴天旅遊董事長陳依福觀察，疫情後的旅客不是較少出國，而是出國前會想得更多。「只給一種行程，已經很難滿足現在的玩家。」以克羅埃西亞為例，晴天旅遊依旅遊天數、航空公司、文化深度與跨國搭配，規畫出6至7套不同路線，讓旅客即使選擇團體旅遊，也能保有「這是為我挑的」那種感覺，更能擄獲旅人心。

義大利北部多洛米提山區健行是旅遊業者相當看好的主題之旅。（晴天旅遊集團提供）義大利北部多洛米提山區健行是旅遊業者相當看好的主題之旅。（晴天旅遊集團提供）

其次，「健康旅遊」依舊紅不讓。當年COVID-19改變世界也改變世人的想法，健康的觀念融入各層面，義大利北部多洛米提山區健行、西班牙朝聖之路等，既可欣賞風景還可鍛鍊身心，讓旅人有尋求深度與自由意義的旅行，不只在2025年廣受市場歡迎，今年也是旅遊業者相當看好的主題之旅。

南北極的極地之旅，是許多人的「一生必遊」夢幻遊程。（晴天旅遊集團提供）南北極的極地之旅，是許多人的「一生必遊」夢幻遊程。（晴天旅遊集團提供）

同樣因疫情帶動的，還有「一生必遊」熱潮，預估2026年也一樣受歡迎。為了滿足口袋深淺不一旅人的「一生必遊」清單，旅行業者也絞盡腦汁規畫，例如極地之旅。晴天旅遊總經理饒姿華表示，目前極地之旅有針對客層，包裝入門、極地加祕魯、極地四島等多樣產品，即使是小資族，只要抱定目標，以每個月定額存方式規畫，極地之旅絕對不是夢。

旅遊業者預估今年日本團費會比去年低，旅人不妨把握機會出遊。（晴天旅遊集團提供）旅遊業者預估今年日本團費會比去年低，旅人不妨把握機會出遊。（晴天旅遊集團提供）

至於一向受國人喜愛的日本，晴天旅遊集團中的晴日旅遊總經理黃清涼表示，因為大阪萬國博覽會已結束、日圓貶值等因素，預估2026年遊日會更便宜，旅人不妨把握機會出遊。除了城市之旅，「主題型、風格型」商品是市場亮點，如白川鄉點燈、長岡與松江花火等。

