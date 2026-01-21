行政院文化獎不限國籍 第45屆即日起受理推薦

第45屆行政院文化獎即日起受理推薦。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第45屆行政院文化獎自即日起至2月23日受理推薦，主辦單位文化部表示，行政院文化獎是由我國政府主辦並頒發的最高榮譽文化獎項，藉以表揚對台灣文化具特殊及重大貢獻的國內外傑出藝文人士。辦理至今已有99位文化人獲得殊榮。

行政院文化獎受獎人提名範圍包含各項藝文領域，且不限國籍，對我國各項藝文領域有傑出成就及貢獻之國內、外藝文人士，均可接受提名。評審過程除經提名人以書面提名外，尚須經提名委員以外3名委員審查同意後，於全體委員會議進行討論及投票，經3分之2以上委員出席及出席委員4之3以上通過後，報請行政院長核定，並以公開頒獎儀式，頒贈文化獎章及獎金。

相關推薦提名規定及書表，可向文化部索取，或至文化部全球資訊網（https://www.moc.gov.tw），依序點選「便民服務」>「下載區」>「申請表格」進行下載。

