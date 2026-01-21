自由電子報
藝文 > 即時

屏東文學館特展登場 27作家書寫普羅之愛

2026/01/21 08:46

《普羅之愛：臺灣文學裡的情感密碼》文學特展於屏東總4樓文學館展出。（圖由屏東縣政府提供）《普羅之愛：臺灣文學裡的情感密碼》文學特展於屏東總4樓文學館展出。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕《普羅之愛：臺灣文學裡的情感密碼》文學特展，即日起於屏東總圖4樓屏東文學館展出，集結27位作家、30篇作品，透過台灣文學作品的多元書寫，引領讀者重新凝視親情、愛情、友情與土地之愛，感受平凡卻深刻的人生情感。

屏東文學館特展以「情感記憶」為策展核心集結27位作家的文學作品展出。（圖由屏東縣政府提供）屏東文學館特展以「情感記憶」為策展核心集結27位作家的文學作品展出。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處表示，此次特展以「情感記憶」為策展核心，邀請橫跨老中青及閩、客與原住民等多元族群的詩人、散文家、小說家及圖文創作者，共同勾勒台灣社會中多層次的情感風景。

《普羅之愛：臺灣文學裡的情感密碼》文學特展即日起登場。（圖由屏東縣政府提供）《普羅之愛：臺灣文學裡的情感密碼》文學特展即日起登場。（圖由屏東縣政府提供）

展覽共規劃4大主題展區，「涓涓無休」展區聚焦親情書寫，選錄封德屏《荊棘裡的亮光》、楊富閔《福地福人居》等作品，透過母親、家庭與成長記憶的描寫，呈現家人之間既親密又複雜、既溫柔又堅韌的情感流動。

「地老天荒」展區以愛情為主題，展出曾貴海《再見等到碰見自由》、林剪雲《忤》《叛》等作品，從詩與小說的不同形式中，呈現愛情的悸動、深情、拉扯與失落。「君子之交」展區描繪友情的陪伴與理解，選錄傅怡禎《島嶼南方情詩展》、曾寬《小村之秋》等作品，書寫青春歲月、鄉里互助與生命同行者的身影，呈現朋友之間不必佔有、卻能長久相伴的珍貴情誼。

「孺慕情深」則聚焦屏東在地生活與原住民族文化記憶，展出巴代《白鹿之愛》、利格阿樂．阿烏《女族記事》，以及圖文創作者 Kan《騎樓迷宮冒險譚》等作品，從部落、聚落與日常生活出發，描繪土地、族群與家鄉所承載的深厚情感，形塑屬於屏東的記憶風景。特展展至今（2026）年8月23日。

