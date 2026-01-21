自由電子報
茂林生態繪畫賽 畫出紫斑蝶與山林之美

2026/01/21 15:12

茂林生態繪畫競賽作品以純真且富想像力的筆觸，描繪紫斑蝶與山林間的美好互動。（茂管處提供）茂林生態繪畫競賽作品以純真且富想像力的筆觸，描繪紫斑蝶與山林間的美好互動。（茂管處提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕茂林國家風景區管理處配合「2025-2026茂林雙年賞蝶季」，舉辦「茂林生態繪畫競賽」，評選作業已完成，在官網公布兒童組、青年組及社會組各組得獎名單。

茂管處表示，此次競賽吸引全台各地民眾踴躍投稿，作品主題涵蓋紫斑蝶生態、山林景觀、部落文化及人與自然共生的情感連結，不僅展現創作者對茂林環境的細膩觀察與藝術表現，也反映出對生態保育與永續發展價值的深刻理解。

各組作品各具亮點，其中，兒童組以純真且富想像力的筆觸，描繪紫斑蝶與山林間的美好互動，展現生態教育向下扎根的成果；青年組透過豐富構圖與創新表現手法，傳達對自然環境議題的關注及省思；社會組則結合生命經驗與文化內涵，深刻詮釋人與環境共存共榮的核心精神。

茂管處表示，得獎作品將陸續於相關活動及宣傳平台中展出，邀請民眾一同欣賞創作者筆下的茂林之美，更多活動資訊，歡迎搜尋「FUN心遊茂林」（https://www.facebook.com/Fun.Maolin/）。

