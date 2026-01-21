自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

金眷獎揭曉！桃園文化局勇奪2大獎成全國最大贏家

2026/01/21 15:13

金眷獎揭曉！桃園文化局勇奪2大獎成全國最大贏家。（桃園市文化局提供）金眷獎揭曉！桃園文化局勇奪2大獎成全國最大贏家。（桃園市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕全國眷村文化保存聯盟於去年辦理徵件的「金眷獎」日前公布得獎名單，桃園市政府文化局表現亮眼，一舉榮獲「政府出版品獎」及「兒童及少年圖書獎」兩項大獎，成為本屆金眷獎最大贏家，充分展現桃園在眷村文化保存、出版轉譯與閱讀推廣上的豐碩成果。

桃園市長張善政（右3）、文化局長邱正生（右2）等人出席眷村時代活動。（資料照，桃園市文化局提供）桃園市長張善政（右3）、文化局長邱正生（右2）等人出席眷村時代活動。（資料照，桃園市文化局提供）

文化局長邱正生表示，「金眷獎」旨在鼓勵出版界及文化實踐者深入書寫與保存中華民國遷臺歷史、眷村生活與文化脈絡，是首個以1949年後民國史與眷村文化為核心的全國性獎項，設有一般圖書獎、兒童及少年圖書獎、政府出版品獎及特別貢獻獎等四大類別。桃園市政府長期致力於眷村文化的保存與推展，除進行眷村文史調查、修復並保存珍貴軍眷紀錄外，也持續活化眷村場域，辦理眷村文化節等多元活動，並透過出版計畫深化文化記錄與傳承。

在「政府出版品獎」方面，桃園市文化局於去年出版的《眷村時代：一本重新認識戰後臺灣社會的眷村文化指南》獲得評審高度肯定。該書作者為桃園眷村子弟、國立中央大學歷史研究所教授蔣竹山；評審指出，本書以系統性的架構整理戰後臺灣眷村的形成背景、生活結構與保存歷程，兼具公共性與教育性，不僅深化社會大眾對眷村文化的理解，也展現地方政府將文化研究成果有效轉化為公共知識的重要示範。

金眷獎揭曉！桃園文化局勇奪2大獎成全國最大贏家。（桃園市文化局提供）金眷獎揭曉！桃園文化局勇奪2大獎成全國最大贏家。（桃園市文化局提供）

此外，文化局於2024年底出版的眷村系列繪本《爺爺的寶藏》榮獲「兒童及少年圖書類金眷獎」。該書由臺東大學兒童文學研究所博士生洪佳如撰寫、林家莉繪圖，以桃園馬祖新村為故事背景，透過溫馨動人的尋寶情節，引領兒童認識眷村生活樣貌與世代情感連結，成功將眷村歷史轉化為適合親子共讀的文化文本，獲得評審一致好評。

邱正生強調，桃園眷村類型多元，長期以來持續透過文史調查、出版計畫、教育推廣與場域經營等多元策略，推動眷村文化的保存與再生。本次同時榮獲兩項金眷獎，不僅是對文化局長期努力的肯定，也顯示桃園在眷村文化「研究深度」與「公共傳播」兩端，皆具全國指標性的成果。未來，文化局將持續以出版、閱讀與跨世代推廣為核心，深化眷村文化的公共理解，讓珍貴的歷史記憶在當代社會中持續被閱讀、被傳承、被使用，成為連結世代與城市文化的重要力量。

金眷獎揭曉！桃園文化局勇奪2大獎成全國最大贏家。（桃園市文化局提供）金眷獎揭曉！桃園文化局勇奪2大獎成全國最大贏家。（桃園市文化局提供）

