藝文 > 即時

聯邦美術獎頒獎！從5坪雅房畫到印象大獎首獎 李承修：感謝同儕競爭與台灣藝術環境進步

2026/01/21 16:28

第23屆聯邦美術印象大獎首獎得主李承修（右）自文化部長李遠手中接獲講座及獎狀。（記者潘少棠攝）第23屆聯邦美術印象大獎首獎得主李承修（右）自文化部長李遠手中接獲講座及獎狀。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「聯邦銀行34週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮」昨（21）日在內湖自由廣場國際演藝廳舉行。主辦單位聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、總經理許維文，以及協辦單位《自由時報》副社長陳進榮等人皆出席頒獎，並邀請文化部長李遠擔任頒獎人，表揚多位優秀藝術創作者。

第28屆聯邦美術新人獎首獎得主謝家容（左）自文化部長李遠手中接獲講座及獎狀。（記者潘少棠攝）第28屆聯邦美術新人獎首獎得主謝家容（左）自文化部長李遠手中接獲講座及獎狀。（記者潘少棠攝）

本屆聯邦美術新人獎首獎由謝家容獲得，她感性表示，這個獎項是對其創作熱情與專注的重要鼓勵，未來會帶著這份動力持續累積實力，把作品做好。獲得聯邦美術印象大獎首獎的李承修則分享了一段充滿競爭意識的創作歷程。他提到，參賽動機源於看到台藝大同窗鍾子逸獲獎，興起同儕競爭的念頭，當時他在朝九晚六的工作之餘，租了一間不到5坪的雅房做為工作室。曾於2024年獲入選獎的他相信努力能有回報，進而決定以全職方式投入，以近1年的時間完成今年的5件參賽作品。李承修除了感謝企業提供被看見的平台，也特別感謝各個領域環境的進步，讓原本在國外才能看見的藝術原作，如今在國內便能直接觀賞。

象徵最高榮譽的台灣美術貢獻獎，則頒發給已故膠彩畫大師郭雪湖，由其女兒郭香美、郭珠美代表領獎。郭雪湖基金會代表郭松年將致詞稿轉交前國美館館長廖仁義代讀，其表示，目前基金會正積極籌備2028年郭雪湖120歲冥誕紀念展，期盼屆時能更完整呈現藝術家一生的創作歷程。美術獎總召集人許坤成則特別提到，郭雪湖的〈南街殷賑〉是他最尊敬的作品，他認為膠彩畫在台灣美術史具有極重要地位。

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，美術獎旨在搭建大眾與畫家之間的橋梁。（記者潘少棠攝）聯邦銀行董事長林鴻聯表示，美術獎旨在搭建大眾與畫家之間的橋梁。（記者潘少棠攝）美術獎總召集人許坤成指出，聯邦美術獎長年重視公平評選與人才培育，為台灣藝術創作提供穩定支持。（記者潘少棠攝）美術獎總召集人許坤成指出，聯邦美術獎長年重視公平評選與人才培育，為台灣藝術創作提供穩定支持。（記者潘少棠攝）

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，聯邦銀行推動美術獎已邁入28年，旨在搭建大眾與畫家之間的橋梁，讓金融機構對社會有所貢獻。他也宣布另一項計畫，為畫家建立的專屬平台「聯邦藝術中心」預計在過年後擇日開幕並宣布確切消息，希望能提供畫家更廣闊的發揮舞台。

為推廣本土油畫藝術，並打造交流的舞台，所有得獎作品即日起在聯邦銀行民生東路總行大廳登場，接著將會至全國各地巡迴展出，詳詢聯邦藝術官網（https://web.ubot.com.tw/UB/2026exhibit/）。

