逛菜市場選童書、用聲音玩AI ！2026台北書展特色館1次看
台北國際書展今（21）日舉辦重要活動記者會，書展亮點搶先曝光。（台北書展基金會）
〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2026台北國際書展即將於2月3日至8日在世貿1館舉行，今年以「閱讀泰精彩」為主題，由泰國擔任主題國。文化部今（21）日舉辦重點活動記者會，強調本屆策展內容豐富，從生活化的菜市場到尖端AI科技，展現多元的閱讀風貌。
童書主題館以民眾熟悉的「菜市場」為靈感，打造充滿人情味的「閱讀市集」。攤位陳列風格各異的童書，親子能透過「採買」方式自由組合個人書單，讓閱讀走進日常生活；睽違多時，今年開放書展2樓，策畫數位主題館以「聲音」為核心，運用AI語音辨識與影像生成技術，將讀者的朗讀即時轉譯為獨特圖像，更融入台灣在地植物香氛，提供結合視、聽、嗅覺的沉浸式體驗。
台北書展基金會董事長郝明義（左）致詞。（台北書展基金會）
由文策院策畫的台灣漫畫館以「一起來追星吧！」為題，打造台漫舞台並集結LINE WEBTOON、CCC追漫台等四大數位平台，邀請讀者感受原創漫畫魅力。文學書區則由台灣文學館策展，以旅行文學為主軸串連九歌、聯合文學等多家出版社，精選近百部作品呈現作家筆下的風景與異國衝擊。公民書區則集結獨立出版聯盟等單位，以「道路」為核心，打造結合社會觀察與生活感性的閱讀風景。詳詢書展官網（https://www.tibe.org.tw/）。
