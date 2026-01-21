2樓回來了！2026台北國際書展數位館 AI共創聲音奇境

台灣漫畫館帶大家一起追星，限定追星好物讓追漫體驗更具儀式感。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2026台北國際書展即將於2月3日至8日在世貿1館舉行，今（21）日舉辦重點活動記者會，強調本屆策展內容豐富，從生活化的菜市場到尖端AI科技，展現多元的閱讀風貌，今年展區再度擴張，公民書區與2樓數位主題館亦成為展前焦點。

公民書區集結獨立出版聯盟、NGO與獨立書店，以「道路」為核心意象，回應社會現狀，獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」以車陣場景為背景，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀爭取轉念空間，現場安排超過70場講座。

獨立出版聯盟常務理事劉子華介紹下，今年「公民書區」要帶大家進入「讀字車陣」。（台北書展基金會提供）

台灣勞工陣線則策畫「閱讀青紅燈」，象徵民主自由的里程碑；台灣獨立書店文化協會推出「閱讀轉運站」，規劃5條閱讀路線並集結十家書店選書，展現文化現場的堅持。

睽違多年再次開放的2樓展區，由數位主題館駐點，將突破平面限制，以「聲音」為媒介，邀請讀者透過朗讀或對話，利用AI語音辨識技術與影像生成技術，即時將自己的聲音轉化為數位圖像，象徵知識的生成與累積。展區同時結合檜木等台灣在地植物香氛，打造可聽風聲、可聞木香的感官奇境，讓讀者在科技交織下展開一場由聲音共創的閱讀旅程。詳詢台北國際書展官網（https://www.tibe.org.tw/）。

