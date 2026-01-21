自由電子報
藝文 > 即時

夢幻聯動！92歲「黃春明」攜手「賴馬」擔任台北國際書展大使 親選必讀書單

2026/01/21 18:17

國寶級作家黃春明，今年將擔任台北國際書展閱讀大使。（資料照，記者江志雄攝）國寶級作家黃春明，今年將擔任台北國際書展閱讀大使。（資料照，記者江志雄攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2026台北國際書展即將於2月3日至8日在世貿1館舉行，今（21）日舉辦重點活動記者會。主辦單位宣布，今年特邀2位重量級創作者共同擔任本屆閱讀大使，分別是92歲的「國寶級」作家黃春明，以及創作逾30年的「跨世代繪本天王」賴馬，橫跨文學與圖像領域，攜手為本屆書展注入跨世代共讀的深厚力量。

主辦單位表示，2位閱讀大使不僅是書展的形象代表，更親自參與策畫。他們各自推薦了10本具有特殊生命意涵的書單，這些共20本的精選好書將在書展現場的休息區C、A展出。希望透過兩位大師的引領，讓讀者在文字與圖像交織的空間中，重新遇見閱讀帶來的感動與力量。

台北國際書展各主題館規劃相常豐富。（台北書展基金會提供）台北國際書展各主題館規劃相常豐富。（台北書展基金會提供）

黃春明長期對台灣文學與電影有深刻影響，而賴馬則陪伴無數孩子成長，兩位創作者的聯動象徵著閱讀在台灣世代間的薪火相傳。此外，本屆書展台灣漫畫館也呼應「追星」主題，與閱讀大使的引領力相互輝映，期待在年假期間吸引各年齡層民眾走進世貿1館挖掘知識寶藏。詳詢台北國際書展官網（https://www.tibe.org.tw/）。

