藝文 > 即時

不只文化幣翻倍！台北國際書展加碼「抽台北-泰國來回機票」 多重優惠抽獎攻略這邊看

2026/01/21 18:18

年台北國際書展好康優惠多，不僅闖關好禮大方送，滿額更可抽台北-泰國來回機票。（台北書展基金會提供）年台北國際書展好康優惠多，不僅闖關好禮大方送，滿額更可抽台北-泰國來回機票。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2026台北國際書展即將於2月3日至8日在世貿1館舉行，今（21）日舉辦重點活動記者會，不僅好逛好看，更要回饋讀者。

文化部宣布自2026年起，13至15歲學生的文化幣將由600元調整至1200元，並可於台北國際書展期間使用，邀請青少年踴躍進場使用文化幣買好書，讓閱讀陪伴度過溫馨年假。

台北書展基金會董事長郝明義（前排）、文策院漫畫開發行銷組組長温淳雅（2排左起）、兒童文學評論家柯倩華、文化部人文及出版司司長楊婷媜、台文館長陳瑩芳；作家瀟湘神（後排左起）、馬明毅、劉子華、張文彬、曾鈺涓等人合影。（文化部提供）台北書展基金會董事長郝明義（前排）、文策院漫畫開發行銷組組長温淳雅（2排左起）、兒童文學評論家柯倩華、文化部人文及出版司司長楊婷媜、台文館長陳瑩芳；作家瀟湘神（後排左起）、馬明毅、劉子華、張文彬、曾鈺涓等人合影。（文化部提供）

書展期間同步推出「寒假趣書展」團體活動，凡10人以上即可由老師或家長報名，依人數致贈免費入場券，完成闖關集章任務，還可兌換精選好禮，現場消費滿額每日抽出台北至泰國經濟艙來回機票與飯店住宿券，並與多家廟宇合作，包含永和保福宮、中和廣濟宮、板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺合作，每日送給4名幸運民眾象徵開啟智慧與增福添壽的光明燈。

此外，為了回饋中南部及東部讀者，書展推出「持票根免票」優惠，凡持桃園（含）以南及宜花東的台鐵、高鐵票根，即可免費入場。未滿18歲讀者憑證件、身障者及其陪同者皆享有免費入場優待。詳詢台北國際書展官網（https://www.tibe.org.tw/）。

