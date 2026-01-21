劇場版《憂國》極致性愛與鮮血淋漓 鍾伯淵：挑戰瘋狂的鋼鐵意志

劇場版《憂國》本週重返舞台。（曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曉劇場迎接20週年，首發作品以2018年文學改編系列的好評作品《憂國》重製，除於本週末在萬座曉劇場演出，也將受邀前往日本東京「下北澤演劇祭」演出。

《憂國》改編自三島由紀夫於1960年發表的同名著作《憂國》，描寫一名新婚不久的中尉，因不願討伐叛變事件中的同僚，最後選擇在家切腹自殺，妻子也殉夫而亡。作品以細緻筆調呈現兩人此生最後一次性愛的極致歡愉，寫實手法描述切腹時開腸剖肚的鮮血淋漓，令人不忍卒讀；三島由紀夫更在寫完作品的10年後，如同小說主角武山信二般切腹離世。

在今（21）日的彩排記者會中，導演鍾伯淵說，「我第一次拜讀時震撼且驚嘆，這是何等瘋狂的鋼鐵意志？」而7年後再製劇場版《憂國》，世界歷經民主與人權議題的抗爭、全球疫情的衝擊與餘波、戰爭陰影的延續等，持續面對不安與挑戰的當下，作品將會有何不同？

鍾伯淵說，世代更迭，當代人在語言、情感、行事上都試圖成為不至於讓他人感到困擾的存在，「鋼鐵般的意志」勢必也不似1970年代的張牙舞爪，那麼，將會在何等狀態下淬鍊、以何種形式生成？何謂現代人的憂國？這次特別邀請到來自台北、台東、嘉義、高雄、廣東、馬來西亞等，不同生長背景的8位演員，融合台語、手語演出，期盼透過作品找到這一代人的「憂國」。1月23至25日演出，詳詢OPENTIX。

