藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

尋找記憶中的客家女性身影 新北「客家女性个故事」徵件起跑

2026/01/22 14:12

2026新北客家天穿日的「客家女性个故事」影像暨人物誌徵件活動，現正起跑。（圖由新北市客家事務局提供）2026新北客家天穿日的「客家女性个故事」影像暨人物誌徵件活動，現正起跑。（圖由新北市客家事務局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕2026新北客家天穿日的「客家女性个故事」影像暨人物誌徵件活動現正開跑，新北市客家事務局說明，徵件主題以「客家女性生命歷程」為核心，參加者以1位客家女性重要他人為主角，以文字分享其生命故事及對自己的啟發，邀民眾書寫、記錄1位影響至深的客家阿婆或媽媽，彰顯隱藏於日常中的新北客家女性價值。

　新北市客家局表示，每位客家女性的生命，都像是1場溫柔而堅定的修補，新北天穿日，感念女媧補天，而大家身邊，也有1群女性用她們的生命故事，修補著家族記憶、撐起社會的1片天，不論是她用勤懇身影默默守護家族的模樣，還是那句充滿智慧的家常叮嚀，都產生深刻影響，邀請民眾用文字與影像記錄下她們的生命歷程，讓這份動人的客家價值，轉化為最珍貴的文化資產。

　客家局說明，評分標準分成主題適切性35%、資料完整性30%、人物話題性 25%、其他加分項10%，像故事具特殊文化傳承意義，或能結合當代社會議題等。

　客家局指出，徵件期間自即日起至2月2日傍晚5點止，報名資格不限國籍、年齡，凡認同活動宗旨皆可參加，入圍獎勵除了有表揚狀、活動限定神秘小禮物之外，還會以訪談影片的形式，在3月8日舉辦的2026新北客家天穿日活動作公開展示，欲投稿民眾可到活動網頁（https://forms.gle/9wMaj9vqraqog4gV7）報名。

「客家女性个故事」徵件期間至2月2日傍晚5點止。（圖由新北市客家事務局提供）「客家女性个故事」徵件期間至2月2日傍晚5點止。（圖由新北市客家事務局提供）

