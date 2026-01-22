自由電子報
藝文 > 即時

誠品閱讀職人大賞揭曉 朱品璇、高妍、張慧慈作品獲選

2026/01/22 10:42

「誠品閱讀職人大賞」全新年度得獎名單公佈，３大獲獎作品獲書店職人閱讀觀點肯定。（誠品提供）「誠品閱讀職人大賞」全新年度得獎名單公佈，３大獲獎作品獲書店職人閱讀觀點肯定。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕誠品書店昨（21）日公布「誠品閱讀職人大賞」最新得獎名單，該獎項已連續13年由近千名書店職人票選，從閱讀現場出發，推薦具創作潛力與時代共感的作品。今年多項獎項聚焦童書繪本、台灣漫畫與女性書寫，展現當代閱讀關注的多元面向。

童書繪本類表現亮眼，台灣繪本作家朱品璇以新作《我的頭頂長了一朵香菇》，同時獲得「年度新人」與「最想說服爸媽買」兩項大獎，創下該獎項首次由繪本作家包攬雙獎的紀錄。作品以「煩惱化為香菇」的童趣設定，帶領孩子學習辨識與接納情緒，也引發成人讀者的共感。書店職人指出，故事將抽象情緒轉化為具體形象，有助於親子共讀與對話。朱品璇表示，希望孩子與大人都能用更輕鬆的方式看待生活中的小困擾。

即日起至2.28「誠品閱讀職人大賞」得獎書展於全台誠品書店及誠品線上盛大開展，活動期間單書79折、雙書75折起。（誠品提供）即日起至2.28「誠品閱讀職人大賞」得獎書展於全台誠品書店及誠品線上盛大開展，活動期間單書79折、雙書75折起。（誠品提供）

台灣漫畫部分則是由新生代漫畫家高妍以作品《間隙》獲得「年度最期待作家」大獎，亦是該獎項連續第二年由台漫創作者獲得肯定。《間隙》取材自個人成長經驗，描繪家庭關係、自我探索與身分認同等議題，細膩敘事與分鏡表現獲得書店職人一致好評。高妍分享，創作過程中始終提醒自己持續完成作品，是身為漫畫家最重要的能力。

「書店職人最想賣」獎項則由作家張慧慈的作品《長女病》獲得。該書從自身與家庭經驗出發，探討亞洲家庭中長女角色承擔的期待與壓力，引發許多女性讀者共鳴。書店職人認為，作品以平實語言梳理結構性問題，讓個人經驗轉化為可被討論的社會議題。張慧慈表示，希望書寫能陪伴讀者重新理解自己，找到更自在的位置。

台漫漫畫家高妍取自自身生命經驗創作的《間隙》奪得「年度最期待作家」大獎。（誠品提供）台漫漫畫家高妍取自自身生命經驗創作的《間隙》奪得「年度最期待作家」大獎。（誠品提供）

誠品表示，「誠品閱讀職人大賞」持續透過書店第一線觀察，呈現閱讀趨勢與創作新聲，相關得獎作品即日起於全台誠品書店及線上平台展出。

