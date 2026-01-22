自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

推多元文化嘉年華活動 平鎮、義民圖書分館帶民眾認識東南亞生活

2026/01/22 14:18

「印尼光影物語：皮影戲×文化×舞蹈」活動吸引許多小朋友感受印尼藝術之美。（桃園市政府提供）「印尼光影物語：皮影戲×文化×舞蹈」活動吸引許多小朋友感受印尼藝術之美。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市立圖書館平鎮分館、義民分館共同推出「Let’s Go多元文化嘉年華」系列活動，透過閱讀延伸、文化體驗、互動學習，推出「敲筋－來自泰北的身體療癒生活」等課程，希望帶領民眾走進不同族群的生活日常。

「印尼光影物語：皮影戲×文化×舞蹈」吸引許多小朋友（記者周敏鴻攝）「印尼光影物語：皮影戲×文化×舞蹈」吸引許多小朋友（記者周敏鴻攝）

系列活動中的「印尼光影物語：皮影戲×文化×舞蹈」已於17日登場，透過印尼傳統皮影戲表演、文化故事分享、舞蹈欣賞，以及皮影偶手作體驗，讓民眾在感受印尼藝術之美，民眾說，他們多是首次接觸印尼皮影戲，透過實際操作後，更能讓大小朋友產生對異國文化的興趣，感受印尼的技藝細膩與文化內涵。

後續還有多場系列活動，都是於週六下午2點舉辦，義民分館部分，3月7日推出「越南春節與元宵節：文化意義與節慶習俗大解密」，解析越南重要年節的文化內涵與生活價值；平鎮分館部分，則有2月7日的「敲筋－來自泰北的身體療癒生活」、3月15日的「泰味・泰文化：從料理看見多元的泰國」，分別介紹泰北的療癒智慧、從飲食文化來呈現泰國多元族群的生活樣貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應