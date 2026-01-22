每週日早安博物館活動 十三行博物館伴自閉症兒童探索

新北市立十三行博物館為自閉症兒童（星兒）家庭設計友善共融活動「早安博物館」，館長羅珮瑄表示，這項活動將從每月一次擴大為每週日常態性辦理，並增設「十三樂音香草療癒所」課程。（十三行博物館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立十三行博物館為自閉症兒童（星兒）家庭設計友善共融活動「早安博物館」，館長羅珮瑄表示，這項活動將從每月一次擴大為每週日常態性辦理，並增設「十三樂音香草療癒所」課程，把博物館轉化為結合聽覺與嗅覺的五感避風港；每逢週日早晨，館方會提早30分鐘開館，提供自閉症家庭低刺激、零干擾的觀展環境，更希望透過每週舉辦的音樂引導與香草手作，把博物館變成星兒家庭的心靈療癒基地。

新北市立十三行博物館為自閉症兒童（星兒）家庭設計友善共融活動「早安博物館」，館長羅珮瑄表示，這項活動將從每月一次擴大為每週日常態性辦理，並增設「十三樂音香草療癒所」課程。（十三行博物館提供）

羅珮瑄說，對星兒而言，「規律性」與「安全感」是參與社會活動的關鍵，因此館方提升場次、固定頻率舉辦「早安博物館」活動，建立穩定陪伴關係，並透過「樂音香草」感官安撫，協助星兒放鬆探索文化，也提供照顧者喘息與支持。

請繼續往下閱讀...

羅珮瑄表示，十三樂音香草療癒所課程，以「藝術療癒」與「文化永續」為核心，結合四季香草植栽與古典樂音引導，課程以四季為概念設計情境，春季為音樂家韋瓦第「春」的輕快旋律，搭配羅勒與薄荷的清新，夏季使用海浪白噪音與檸檬香蜂草的鎮定氣息，秋季與冬季則分別以大地民謠與古典搖籃曲為引導，使用百里香與洋甘菊的香氣，讓孩子體驗豐收的喜悅。

十三行博物館補充，盼透過聆聽樂音、嗅聞香草、觸摸輕質土以及親手種植，讓星兒訓練手部精細動作、穩定情緒，未來博物館將持續以具體行動實踐文化平權，消除隱形的參與門檻；詳細資訊可洽十三行官網或粉專。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法