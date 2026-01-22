自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

推廣白河蓮鄉藝文風氣 曾慶棟返鄉設創作工坊

2026/01/22 14:23

藝術家曾慶棟因花生雕刻創作被日本海關誤認為真花生，細膩雕工揚名，返鄉設置創作工坊，希望推廣白河蓮鄉藝文風氣。（記者王涵平攝）藝術家曾慶棟因花生雕刻創作被日本海關誤認為真花生，細膩雕工揚名，返鄉設置創作工坊，希望推廣白河蓮鄉藝文風氣。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕藝術家曾慶棟因花生雕刻創作被日本海關誤認為真花生，細膩雕工揚名，返鄉設置創作工坊，希望推廣白河蓮鄉藝文風氣，《似真是假》的花生等多件作品，即日起至2月27日在白河張慶芳紀念圖書館展出。

藝術家曾慶棟的花生雕刻，每一粒都獨一無二。（記者王涵平攝）藝術家曾慶棟的花生雕刻，每一粒都獨一無二。（記者王涵平攝）

今年68歲的曾慶棟15年前看見88風災後大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜師學藝後踏入雕刻領域，去年回到老家白河49欉果園開設工坊，鼓勵創作，在張慶芳紀念圖書館展出的創作相當多元，其中花生創作仿真的雕工更是令人驚豔。

曾慶棟回憶，自幼在農村長大，家人剝花生的景象印象深刻，從葉片創作起步，後來專注花生題材，從外殼到花生仁都細緻刻畫，為追求逼真常廢寢忘食，每一粒花生都是手作，獨一無二，2025年10月以最新花生雕刻《似真是假》參加「日本第11回雕塑國際大賽」，因過於逼真，被日本海關誤以為是堅果而扣留查驗，無法入境而滯留2天，一度擔心趕不上比賽時程，所幸海關最終確認為雕刻品，最後作品順利送達大會，並入選決賽。

藝術家曾慶棟作品，即日起至2月27日在台南白河張慶芳紀念圖書館展出。（記者王涵平攝）藝術家曾慶棟作品，即日起至2月27日在台南白河張慶芳紀念圖書館展出。（記者王涵平攝）

