心動了！彰化「翻開第一頁」新書展 228前免費心靈充電

2026/01/22 14:59

彰化縣文化局即日起至2月28日於縣立圖書館推出「翻開第一頁」新書展，展出書籍多元，適合各個年齡層。（文化局提供）彰化縣文化局即日起至2月28日於縣立圖書館推出「翻開第一頁」新書展，展出書籍多元，適合各個年齡層。（文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕每一本書的封面，都是閱讀的起點。彰化縣文化局即日起至2月28日於縣立圖書館推出「翻開第一頁」新書展，集結眾多新書，邀請民眾在農曆年前走進圖書館，透過閱讀為生活注入新的靈感。

彰化縣文化局在縣立圖書館舉辦「翻開第一頁」新書展，農曆年前縣府送給民眾的心靈禮物，希望藉由文字的力量，讓大家翻閱出生活的新面貌，提升內在美。（文化局提供）彰化縣文化局在縣立圖書館舉辦「翻開第一頁」新書展，農曆年前縣府送給民眾的心靈禮物，希望藉由文字的力量，讓大家翻閱出生活的新面貌，提升內在美。（文化局提供）

走進圖書館1樓閱覽區，架上陳列的好書琳瑯滿目，用文字與圖像訴說著不同的生命故事。對於渴望探索世界的讀者，《去東京自助旅行》正展開雙臂，邀讀者規畫一場說走就走的冒險；若想在生活壓力中尋求出口，《用3秒翻轉人生》與《安樂心理學》提供了一帖溫柔的良藥，教我們如何退散內心的小惡魔，在混亂中找回平靜。

展出書籍多元，滿足不同年齡層的渴望。好比說，理財族可以翻閱《135均線技術分析》鑽研投資之道；注重健康的民眾，則能從《21天代謝回正飲食》中找回輕盈的自我。甚至連教育現場的感悟，如《國文老師還沒教的》，也在這次書展架上。

文化局表示，這次書展希望讓閱讀不再只是靜態的汲取知識，而是一場對話與探索，每一本精選好書，都承載著創作者的溫度，等待與讀者的靈魂共鳴。活動期間民眾走進圖書館，只要翻開第一頁，想像力就會從這裡出發，讓閱讀成為新的一年最美好的陪伴。

民眾走進書展的閱覽區，架上陳列的好書琳瑯滿目，用文字與圖像訴說著不同的生命故事。（文化局提供）民眾走進書展的閱覽區，架上陳列的好書琳瑯滿目，用文字與圖像訴說著不同的生命故事。（文化局提供）

