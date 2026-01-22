自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

藝術銀行網站2.0體質升級 打造當代生活的藝術入口

2026/01/22 15:40

藝術銀行升級官網藝術家專區，增加藝術家與作品的曝光率。（藝術銀行提供）藝術銀行升級官網藝術家專區，增加藝術家與作品的曝光率。（藝術銀行提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術銀行啟動新一波體質升級，於2025年11月正式上線全新官方網站，新官網以「當代生活的藝術入口」為核心，重新定義藝術與社會的關係，讓租賃藝術品不再只停留在制度與場館中，而能更自然地走進當代生活。

藝術銀行指出，新官網不只視覺更新，更是一次全面性的數位轉型。網站架構重新規劃後，藝術租賃、展覽策劃、藝術修護、圖像授權等核心服務皆設有獨立頁面，使用者能更直觀理解每一項專業流程，也更容易依需求找到合適入口，降低接觸藝術的門檻。

新版網站同步強化「藝術家專區」功能，提升作品呈現方式與個人頁面結構，讓藝術家的創作脈絡、展歷與作品能被清楚閱讀與搜尋。藝術銀行期望透過更友善的數位介面，加強藝術家被看見與被理解的機會，讓平台不只是一處典藏系統，也成為支持藝術家生涯發展的夥伴。

藝術修護站期望以公信力平抑市場，確保藝術資產健康與安全。（藝術銀行提供）藝術修護站期望以公信力平抑市場，確保藝術資產健康與安全。（藝術銀行提供）

面向大眾服務的體驗升級，則從「觀看品質」著手，藝術租賃不只是掛畫，而被視為一場貼近日常的微型策展，包含牆面色彩、光線配置、懸掛方式等細節皆納入專業考量。藝術銀行也逐步導入博物館級低反光壓克力保護片，改善觀賞效果，同時兼顧抗紫外線與預防性維護，讓作品能被長時間、健康地觀看。

此外，新成立的「藝術修護站」也在官網中明確定位，針對市場上價格不透明的痛點，透過透明的價格算式，讓藝術修護服務變得公開且合理，如市場中的一座「蓄水池」，期望能平抑市場亂象，建立健全的藝術資產意識。

藝術銀行表示，此次官網改版的核心目標，是讓藝術不再只是被少數人理解的專業語言，而能成為更多人日常生活中的一部分。當使用者能輕鬆找到服務、看懂作品、理解價值，藝術便不再遙遠，讓美學素養成為社會共享的精神投資，鼓勵更多人在日常生活中遇見藝術，感受世界被開啟的瞬間。詳詢藝術銀行官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應