藝術銀行網站2.0體質升級 打造當代生活的藝術入口

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術銀行啟動新一波體質升級，於2025年11月正式上線全新官方網站，新官網以「當代生活的藝術入口」為核心，重新定義藝術與社會的關係，讓租賃藝術品不再只停留在制度與場館中，而能更自然地走進當代生活。

藝術銀行指出，新官網不只視覺更新，更是一次全面性的數位轉型。網站架構重新規劃後，藝術租賃、展覽策劃、藝術修護、圖像授權等核心服務皆設有獨立頁面，使用者能更直觀理解每一項專業流程，也更容易依需求找到合適入口，降低接觸藝術的門檻。

新版網站同步強化「藝術家專區」功能，提升作品呈現方式與個人頁面結構，讓藝術家的創作脈絡、展歷與作品能被清楚閱讀與搜尋。藝術銀行期望透過更友善的數位介面，加強藝術家被看見與被理解的機會，讓平台不只是一處典藏系統，也成為支持藝術家生涯發展的夥伴。

面向大眾服務的體驗升級，則從「觀看品質」著手，藝術租賃不只是掛畫，而被視為一場貼近日常的微型策展，包含牆面色彩、光線配置、懸掛方式等細節皆納入專業考量。藝術銀行也逐步導入博物館級低反光壓克力保護片，改善觀賞效果，同時兼顧抗紫外線與預防性維護，讓作品能被長時間、健康地觀看。

此外，新成立的「藝術修護站」也在官網中明確定位，針對市場上價格不透明的痛點，透過透明的價格算式，讓藝術修護服務變得公開且合理，如市場中的一座「蓄水池」，期望能平抑市場亂象，建立健全的藝術資產意識。

藝術銀行表示，此次官網改版的核心目標，是讓藝術不再只是被少數人理解的專業語言，而能成為更多人日常生活中的一部分。當使用者能輕鬆找到服務、看懂作品、理解價值，藝術便不再遙遠，讓美學素養成為社會共享的精神投資，鼓勵更多人在日常生活中遇見藝術，感受世界被開啟的瞬間。詳詢藝術銀行官網。

