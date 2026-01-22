「Fun飛福島」1/24-25松山文創園區免費入場 拿禮物、看表演、嘗美食、抽機票

「Fun飛福島」觀光物產推廣活動將於1月24至25日舉行，免費入場。（福島縣提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕這幾天北部天氣濕冷，想要來點驚喜活動打打氣，「Fun飛福島」觀光物產推廣活動今年首度在台北盛大登場，1月24至25日上午10點至下午6點，於松山文創園區5號倉庫熱鬧舉行，免費入場，透過福島引以為傲的日本酒試飲、人氣在地美食販售、以福島名產「紅牛（赤べこ）」為主題的拍照打卡區，以及有機會抽中日本來回機票的抽獎活動等內容，歡迎台灣民眾在歲末年初，感受福島「春櫻、夏綠、秋葉、冬雪」的迷人風貌。

主辦單位表示，現場的活動豐富有趣，不可錯過的亮點有：1.以福島名物「紅牛」為主題的「紅牛神社」限時登場：象徵「驅邪避凶、消災解厄、遠離疫病、祈求健康平安」的福島傳統鄉土玩具「紅牛」將化身為主題神社，不僅能體驗參拜儀式，也可在此拍照留念。2.五感體驗活動：有福島知名的「水蜜桃女孩」熱力開唱、與福島具有深厚淵源的夏威夷草裙舞表演、現場品嘗福島限定日本酒及人氣美食、福島傳統鄉土玩具「紅牛」及「不倒翁」（起き上がり小坊師）的彩繪體驗，加上參與集點活動獲得限定周邊及參加抽獎，有機會獲得中「日本來回機票」等。3.鄉土攝影師星賢孝1月25日特別蒞臨現場，分享「世界最美鐵道」只見線隨四季變化的動人風景。

