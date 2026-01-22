自由電子報
藝文 > 即時

｢週末限定｣解鎖台漫動畫祕境！空軍宿舍變身「關鍵影格」 週末到限定IP市集挖寶

2026/01/22 20:30

「親子特別場」中播映連想創意的奇幻音樂動畫影集《YaYa’s Band 芽芽樂團》。（C-LAB提供）「親子特別場」中播映連想創意的奇幻音樂動畫影集《YaYa’s Band 芽芽樂團》。（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕原本隱身在舊空軍宿舍、平時不對外公開的動畫神祕空間即將解鎖！由台灣當代文化實驗場（C-LAB）主辦的「動畫創作者基地」正式迎來成立３週年，將於 1月24日、25日兩天舉辦成果特展「關鍵影格 KEYFRAME」，活動不僅開放基地內部的進駐創作空間、動態捕捉攝影棚供民眾參觀，現場更規劃了親子動畫、職人講座與互動裝置體驗，是週末親子出遊與動畫迷朝聖的首選。

本次特展亮點之一為專程為家庭讀者設計的「親子特別場」，家長能帶著小朋友共同觀賞《Dream Cats夢境喵小隊》及《YaYa's Band 芽芽樂團》，並一窺動畫製作的幕後點滴，在放映單元「親子影格」中，還有繪本改編的暖心作品《INSIDE 蘊／孕》與《電風》，讓大眾在自然放鬆的氛圍下領略台灣原創動畫的魅力。

（C-LAB）「關鍵影格 KEYFRAME」特展將於於1月24日、25日在「動畫創作者基地」登場。（C-LAB提供）（C-LAB）「關鍵影格 KEYFRAME」特展將於於1月24日、25日在「動畫創作者基地」登場。（C-LAB提供）

看完精采作品，絕不能錯過好吃又好逛的「帶走一格」市集，現場集結超過 20 攤特色攤位，動畫創作者們將帶來精彩的 IP 作品與私人動畫寶物蒐藏，等著藏家前來挖寶，民眾可以在此「喝下靈感、吃進能量」，感受創作者聚落的獨特活力。

針對資深動畫迷，展覽將規劃「驚喜影格」，搶先放映由乾坤一擊與得易創意合作、尚未公開的動作短片，若想聽聽創作者如何在高強度視覺中創造關鍵瞬間，浮點設計與幻想曲數位內容的「Artist Talk」將現身說法。此外，物件劇場藝術家曾彥婷與羅婉瑜更將會議室改造成載著宇宙軌道的軌道火車，透過光影展現動畫角色奔馳的靈感瞬間。

活動資訊

  • 地點：動畫創作者基地（台北市大安區建國南路一段 177號）

  • 時間：2026年 1月 24日（六）至 1月 25日（日）13:00—17:00

  • 參加方式：免費參加（部分活動採線上報名）

詳詢 C-LAB 官網https://clab.org.tw/events/keyframe/）。

