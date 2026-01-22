自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

台中國家歌劇院春天的奇思藝想 《浮聲之城》走著走著看完表演

2026/01/22 22:00

〔記者凌美雪／台北報導〕台中天氣宜人，尤其初春時節風光旖旎，特別適合散步。台中國家歌劇院今年的「藝想春天 Arts NOVA」系列節目，將於3月至5月陸續登場，共有9部國內外劇場作品，第1部就提出讓人陶然神往的觀演體驗，邀請觀眾挑一個週末的上午或下午，自歌劇院精選的6條特色步行路線中，選擇一條走讀，然後進入大劇院內，隨著交響樂團的演奏，遊走式聆聽《浮聲之城》。

台中國家歌劇院今（22）日特別北上舉辦「藝想春天」記者會，藝術總監邱瑗說明，今年的策畫聚焦探索科技與人性，做為揭幕作品的《浮聲之城》，將於3月28、29日演出，由歌劇院、英國曼徹斯特國際工房、美國林肯表演藝術中心及香港西九文化區共同製作，邀請美籍華裔作曲家黃若作曲，張致遠指揮國立台灣交響樂團共同呈獻。

為了這個特別的企劃，黃若從2018年就開始構思，將管絃樂作品分成11軌錄製。觀眾於節目上半段自選一條歌劇院周圍的特色走讀路線，涵蓋文化、生態、歷史、宗教與文創聚落等，當觀眾在城市漫步時，用手機播放出不同聲部，直到眾人匯聚，自然交流出獨一無二的樂章；下半段則讓觀眾在大劇院內以遊走式聆聽，欣賞《浮聲之城》全曲，也可以說，這是一趟讓走入城市日常，深化大眾對聲音、空間與行動之間的多元藝術體驗。

